Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ HOÀNG GIA VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 44, đường 30, khu phố 2, phường Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ giáo viên trong các lớp học tiếng Anh dành cho học viên từ 10 - 18 tuổi.

Giúp học viên hiểu bài, hướng dẫn bài tập và tạo động lực học tập.

Quản lý lớp học, đảm bảo học viên tham gia đầy đủ và duy trì kỷ luật.

Theo dõi tiến độ học tập của học viên và báo cáo với giáo viên phụ trách.

Hỗ trợ tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sự kiện học thuật của trung tâm.

Chuẩn bị tài liệu, thiết bị giảng dạy theo yêu cầu của giáo viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên hoặc tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh, Sư phạm Anh, Ngôn ngữ Anh hoặc các ngành liên quan.

Phát âm chuẩn, giao tiếp tiếng Anh tốt.

Yêu thích giảng dạy, có trách nhiệm và kỹ năng làm việc nhóm.

Có khả năng quản lý lớp học, hỗ trợ và tạo động lực cho học viên.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trợ giảng hoặc giảng dạy.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ HOÀNG GIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: Thù lao cạnh tranh theo năng lực.

Mức lương hấp dẫn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp: Học hỏi từ đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Đào tạo bài bản: Cơ hội tham gia các khóa đào tạo miễn phí để nâng cao kỹ năng giảng dạy.

Đào tạo bài bản

Cơ hội phát triển: Lộ trình thăng tiến lên vị trí giáo viên chính thức tại trung tâm.

Cơ hội phát triển

Lịch làm việc linh hoạt: Phù hợp với sinh viên hoặc người đi làm muốn tích lũy kinh nghiệm giảng dạy.

Lịch làm việc linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ HOÀNG GIA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin