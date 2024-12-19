Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MPOWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MPOWER
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 103C đường số 6, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lí lớp học và tình hình học tập của học viên
Hỗ trợ giáo viên nước ngoài trong quá trình giảng dạy
Đảm báo kết nối giữa học viên, giáo viên và phụ huynh
Thực hiện quy trình kiểm tra, điểm danh, lưu điểm số, báo cáo tình hình học tập
Đề xuất ý tưởng, báo cáo trong quá trình làm việc nhằm nâng cao chất lượng học tập của học viên
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu được phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh tốt, có thể giao tiếp tiếng anh cơ bản, có kinh nghiệm trở giảng là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp tốt và yêu trẻ và hiểu được tâm lý học viên
Nhạy bén và linh hoạt, có tư duy giải quyết vấn đề phát sinh ở lớp học
Yêu thích lĩnh vực giáo dục, chủ động, sáng tạo và thái độ tốt
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MPOWER Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương, thưởng cạnh tranh theo hiệu quả, trách nhiệm với công việc
Cơ hội trao dồi kỹ năng Tiếng Anh, kỹ năng sư phạm
Cơ hội thăng tiến, trở thành nhân viên chính thức tại trung tâm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MPOWER
