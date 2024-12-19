Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MPOWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 103C đường số 6, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lí lớp học và tình hình học tập của học viên

Hỗ trợ giáo viên nước ngoài trong quá trình giảng dạy

Đảm báo kết nối giữa học viên, giáo viên và phụ huynh

Thực hiện quy trình kiểm tra, điểm danh, lưu điểm số, báo cáo tình hình học tập

Đề xuất ý tưởng, báo cáo trong quá trình làm việc nhằm nâng cao chất lượng học tập của học viên

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu được phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh tốt, có thể giao tiếp tiếng anh cơ bản, có kinh nghiệm trở giảng là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp tốt và yêu trẻ và hiểu được tâm lý học viên

Nhạy bén và linh hoạt, có tư duy giải quyết vấn đề phát sinh ở lớp học

Yêu thích lĩnh vực giáo dục, chủ động, sáng tạo và thái độ tốt

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MPOWER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương, thưởng cạnh tranh theo hiệu quả, trách nhiệm với công việc

Cơ hội trao dồi kỹ năng Tiếng Anh, kỹ năng sư phạm

Cơ hội thăng tiến, trở thành nhân viên chính thức tại trung tâm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MPOWER

