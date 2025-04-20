Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ 123VENTURES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường 32B Phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Lên kế hoạch và chuẩn bị bài giảng tiếng Anh cho học viên ở các trình độ khác nhau.

Thực hiện giảng dạy tiếng Anh theo giáo trình đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Sử dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả, tương tác để tạo hứng thú cho học viên.

Đánh giá năng lực và tiến độ học tập của học viên, đưa ra các phương pháp hỗ trợ phù hợp.

Thiết kế và triển khai các hoạt động ngoại khóa liên quan đến tiếng Anh để nâng cao kỹ năng thực hành.

Cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy mới để đáp ứng nhu cầu của học viên.

Hỗ trợ học viên giải đáp các thắc mắc và khó khăn trong quá trình học tập.

Thường xuyên tương tác với phụ huynh (nếu có) để cập nhật tình hình học tập của học viên.

Tham gia các buổi họp nhóm, hội thảo chuyên môn để nâng cao kỹ năng sư phạm.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.

Có chứng chỉ quốc tế về tiếng Anh như IELTS, TOEFL, TOEIC (điểm số càng cao càng tốt).

Có kỹ năng sư phạm tốt, khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả.

Có khả năng tạo lập mối quan hệ tốt với học viên và phụ huynh.

Khả năng sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ giảng dạy.

Có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề, nhiệt tình trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc năng động.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ 123VENTURES Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường công ty công nghệ.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

