Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mô tả công việc:

1. Hỗ trợ Giám đốc Dự án trong việc lập kế hoạch, triển khai, giám sát tiến độ thi công công trình.

2. Tổng hợp, phân tích, báo cáo tình hình dự án, tiến độ, chi phí, nhân sự theo yêu cầu của Giám đốc.

3. Làm việc với các bộ phận kỹ thuật, thi công, pháp lý, kế toán để đảm bảo dự án vận hành suôn sẻ.

4. Soạn thảo, kiểm tra, quản lý hồ sơ, hợp đồng, văn bản pháp lý liên quan đến dự án.

5. Hỗ trợ công tác đối ngoại với chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn, chính quyền địa phương.

6. Tham gia các cuộc họp dự án, ghi nhận nội dung và triển khai công việc theo chỉ đạo của Giám đốc.

7. Theo dõi, đôn đốc các bộ phận thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ dự án.

8. Xử lý các công việc hành chính liên quan đến hoạt động của dự án và Giám đốc Dự án.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc/Ban điều hành.