Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số M1

- 25, KĐT Vinhomes Grand Park, Đường Phước Thiện, Phường Long Bình, Tp Thủ Đức, Tp Hcm

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mô tả công việc:
1. Hỗ trợ Giám đốc Dự án trong việc lập kế hoạch, triển khai, giám sát tiến độ thi công công trình.
2. Tổng hợp, phân tích, báo cáo tình hình dự án, tiến độ, chi phí, nhân sự theo yêu cầu của Giám đốc.
3. Làm việc với các bộ phận kỹ thuật, thi công, pháp lý, kế toán để đảm bảo dự án vận hành suôn sẻ.
4. Soạn thảo, kiểm tra, quản lý hồ sơ, hợp đồng, văn bản pháp lý liên quan đến dự án.
5. Hỗ trợ công tác đối ngoại với chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn, chính quyền địa phương.
6. Tham gia các cuộc họp dự án, ghi nhận nội dung và triển khai công việc theo chỉ đạo của Giám đốc.
7. Theo dõi, đôn đốc các bộ phận thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ dự án.
8. Xử lý các công việc hành chính liên quan đến hoạt động của dự án và Giám đốc Dự án.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc/Ban điều hành.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên các ngành Xây dựng, Kinh tế Xây dựng, Quản lý Dự án, hoặc các ngành liên quan, Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các ngành Kinh tế thì cần có kinh nghiệm về dự án cơ khí xây dựng
• Kinh nghiệm từ 2-5 năm trong lĩnh vực xây dựng, thi công, quản lý dự án.
• Thành thạo MS Project, Excel, Word và các phần mềm văn phòng liên quan đến quản lý dự án.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO

CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ms Hường

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

