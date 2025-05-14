Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH MIA JEWELRY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH MIA JEWELRY
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH MIA JEWELRY

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 23 độc lập, tân thàn, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Hỗ trợ công tác hành chính văn phòng.
Quản lý và sắp xếp giấy tờ, hồ sơ.
Tiếp nhận và xử lý thư từ, điện thoại.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện của công ty (nếu có).
Tham gia các hoạt động khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm vị trí tương đương từ 2 năm trở lên
Tốt nghiệp Đại học trở lên.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng sắp xếp công việc khoa học và hiệu quả.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, năng động.

Tại CÔNG TY TNHH MIA JEWELRY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MIA JEWELRY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MIA JEWELRY

CÔNG TY TNHH MIA JEWELRY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 23 độc lập, Tân Thành, Tân Phú, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

