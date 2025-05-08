Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH KIM LOẠI 2T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 221/6 - 8 Lê Trọng Tấn, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thông dịch, biên dịch tiếng Anh cho Tổng Giám Đốc khi được yêu cầu trong giao dịch đàm phán với khách hàng, đối tác người nước ngoài.

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, theo dõi và nhắc lịch làm việc, hội họp với khách hàng, đối tác; hỗ trợ TGĐ trong các quan hệ đối nội, đối ngoại, giữ kết nối để duy trì mối quan hệ tốt với tất cả các đối tác nước ngoài; tham dự các hội nghị, sự kiện khi được phân công;

- Theo dõi để phối hợp với đối tác, nhằm thực hiện các thủ tục liên quan đến Hợp đồng ngoại thương.

- Hỗ trợ Tổng giám đốc công tác đối nội ( họp với các cấp quản lý, đào tạo nhân viên,...)

- Lập hồ sơ, báo cáo, kiểm tra rà soát, tổng hợp, thống kê, lưu trữ theo yêu cầu của Tổng giám đốc, đánh giá các vướng mắc, tham mưu đóng góp ý kiến, đề xuất phương án giải quyết cho Tổng giám đốc.

- Hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc duy trì và tìm kiếm nhà cung cấp để kịp thời mua vật tư thiết bị, dịch vụ kỹ thuật để thay thế, sửa chữa máy móc thiết bị tại nhà máy.

- Một số công việc khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo sự chỉ đạo của Tổng giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuyển : Nữ, Từ 25 – 40 tuổi

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Luật, Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Marketing

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh lưu loát 4 kỹ năng

- Trình độ tin học: Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

- Có kiến thức về quản trị kinh doanh, quản lý nhân sự, tài chính, lập kế hoạch và giám sát tiến độ công việc

- Kỹ năng lập kế hoạch công việc, sắp xếp lịch trình khoa học, khả năng xử lý nhiều công việc cùng lúc. Làm báo cáo, phân tích dữ liệu, sắp xếp xử lý công văn, giấy tờ hành chính một cách chuyên nghiệp.

- Giao tiếp chuyên nghiệp, khéo léo với nội bộ và đối tác, khả năng trao đổi, truyền đạt thông tin chính xác và hiệu quả

- Khả năng làm việc chịu được áp lực cao, làm việc độc lập, làm việc nhóm

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực, tự tin, cẩn trọng, nhiệt tình. Tổ chức công việc tốt, quản lý thời gian tốt

- Ngoại hình dễ nhìn

Tại CÔNG TY TNHH KIM LOẠI 2T Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm của từng ứng viên

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH-BHYT-BHTN.

Review tăng lương sau 06 tháng chính thức.

Lương thưởng các ngày Lễ tết, Lương tháng 13, tháng 14

Chế độ phúc lợi : sinh nhật, quà tết, hiếu hỉ.

Tham gia chương trình nghỉ mát do Công ty tổ chức.

Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, trang thiết bị VP hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIM LOẠI 2T

