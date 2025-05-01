Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VÀ DỊCH VỤ KẾT NỐI BÁN LẺ CHÂU Á (A-CONNECTION) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 712 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Theo dõi và cập nhật tiến độ các công trình đang triển khai.

Phối hợp với Phòng kinh doanh, phòng kỹ thuật, phòng thu mua và các phòng ban khác để tổng hợp tình hình thực hiện.

Là đầu mối liên lạc và truyền đạt chỉ đạo từ Giám đốc đến các phòng ban.

Đôn đốc các bộ phận triển khai các đầu việc theo tiến độ yêu cầu của Ban Giám đốc.

Chuẩn bị các báo cáo tổng hợp từ các bộ phận cho các cuộc họp nội bộ và với đối tác.

Cùng Giám đốc tham gia họp với đối tác – khách hàng: chủ đầu tư, nhà thầu phụ và các đơn vị liên quan.

Ghi biên bản họp, tổng hợp và theo dõi các đầu việc sau họp.

Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ trình ký, hợp đồng, văn bản gửi đối tác.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Quản trị Kinh doanh, Ngoại thương, Kinh tế, hoặc chuyên ngành liên quan. Tốt nghiệp Ngoại Thương/ RMIT là một lợi thế

Ưu tiên Nữ có ngoại hình ưa nhìn, có từ 3 - 4 năm kinh nghiệm ở vị trí Trợ lý Giám đốc

Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt, ngoại hình lịch sự

Khả năng tổ chức, quản lý thời gian và xử lý công việc linh hoạt

Khả năng di chuyển, làm việc độc lập, chịu áp lực cao

Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao

Nhiệt huyết trong công việc và mong muốn gắn bó lâu dài

