Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 10, Đường Đ3, KDC Centuria, Vườn Lài, An Phú Đông, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc

• Giao tiếp và làm việc với các đối tác Nhật Bản

• Hỗ trợ Ban Giám đốc trong các công việc hằng ngày

• Làm việc trực tiếp tại văn phòng công ty

• Sẵn sàng đi công tác khi được yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

• Giao tiếp tiếng Nhật lưu loát

• Tốt nghiệp Chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành tương tư.

• Nhanh nhẹn, linh hoạt, chủ động và có trách nhiệm trong công việc

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí trợ lý hoặc công việc liên quan

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

• Nghỉ lễ, Tết theo quy định Nhà nước

• Đóng BHXH, BHYT sau khi thử việc

• Thời gian làm việc:

- Thứ 2 đến Thứ 6: 08h00 – 17h00

- Thứ 7: 08h00 – 12h00

- Nghỉ cố định Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU

