Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 25/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 10, Đường Đ3, KDC Centuria, Vườn Lài, An Phú Đông, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

• Giao tiếp và làm việc với các đối tác Nhật Bản
• Hỗ trợ Ban Giám đốc trong các công việc hằng ngày
• Làm việc trực tiếp tại văn phòng công ty
• Sẵn sàng đi công tác khi được yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giao tiếp tiếng Nhật lưu loát
• Tốt nghiệp Chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành tương tư.
• Nhanh nhẹn, linh hoạt, chủ động và có trách nhiệm trong công việc
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí trợ lý hoặc công việc liên quan

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

• Nghỉ lễ, Tết theo quy định Nhà nước
• Đóng BHXH, BHYT sau khi thử việc
• Thời gian làm việc:
- Thứ 2 đến Thứ 6: 08h00 – 17h00
- Thứ 7: 08h00 – 12h00
- Nghỉ cố định Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-giam-doc-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job360278
