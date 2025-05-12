Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CANADA PR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH CANADA PR
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: B2 Kim Sơn, Tân Phong, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm công việc theo chỉ đạo của giám đốc
Làm việc trực tiếp cùng giám đốc
Hỗ trợ theo chỉ đạo, xử lý công việc hằng ngày, theo dõi tiến độ, và phối hợp trong các hoạt động công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sẵn sàng học hỏi và làm việc toàn thời gian
Trung thực, nhanh nhẹn, chủ động
Có tinh thần trách nhiệm và cam kết lâu dài
Chấp nhận thử thách và đồng hành cùng doanh nghiệp
Tại CÔNG TY TNHH CANADA PR Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo từ đầu
Làm việc trực tiếp cùng Giám đốc
Cơ hội phát triển bản thân nhanh chóng
Cơ hội chia lợi nhuận 50/50 trong các dự án được giao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CANADA PR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
