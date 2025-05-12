Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CANADA PR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: B2 Kim Sơn, Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm công việc theo chỉ đạo của giám đốc

Làm việc trực tiếp cùng giám đốc

Hỗ trợ theo chỉ đạo, xử lý công việc hằng ngày, theo dõi tiến độ, và phối hợp trong các hoạt động công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sẵn sàng học hỏi và làm việc toàn thời gian

Trung thực, nhanh nhẹn, chủ động

Có tinh thần trách nhiệm và cam kết lâu dài

Chấp nhận thử thách và đồng hành cùng doanh nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH CANADA PR Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo từ đầu

Làm việc trực tiếp cùng Giám đốc

Cơ hội phát triển bản thân nhanh chóng

Cơ hội chia lợi nhuận 50/50 trong các dự án được giao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CANADA PR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.