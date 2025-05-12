Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE KAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE KAS
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/06/2025
Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE KAS

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 860/60s/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh, HCM, Bình Thạn, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ Ban Giám đốc trong các công việc hành chính, tổ chức và điều phối hoạt động nội bộ.
Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, công tác cho Ban Lãnh đạo; ghi chép biên bản họp, tổng hợp thông tin và nhắc nhở tiến độ công việc.
Soạn thảo, lưu trữ và quản lý các văn bản hành chính, hồ sơ pháp lý, báo cáo nội bộ hoặc gửi cho đối tác.
Là đầu mối liên lạc với các phòng ban trong công ty và đối tác bên ngoài về các công việc liên quan đến lãnh đạo.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện quan trọng của công ty, theo dõi tiến độ các dự án hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp từ Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Thư ký, Quản trị kinh doanh, Luật, Hành chính hoặc các ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Kỹ năng giao tiếp tốt, sắp xếp công việc khoa học, cẩn thận, bảo mật thông tin.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE KAS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh với các khoản thưởng tùy vào trình độ và năng lực ( Lương thỏa thuận)
BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của pháp luật
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm & party hàng tháng do công ty tổ chức
Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong một công ty đang phát triển nhanh chóng.
Môi trường làm việc năng động và hợp tác.
Các hoạt động xây dựng đội nhóm và sự kiện thường xuyên.Tham gia các hoạt động, sự kiện, team building, du lịch nghỉ mát....do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE KAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 225 Nguyễn Xí, Phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

