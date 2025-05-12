Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE KAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE KAS
- Hồ Chí Minh: 860/60s/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh, HCM, Bình Thạn, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Hỗ trợ Ban Giám đốc trong các công việc hành chính, tổ chức và điều phối hoạt động nội bộ.
Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, công tác cho Ban Lãnh đạo; ghi chép biên bản họp, tổng hợp thông tin và nhắc nhở tiến độ công việc.
Soạn thảo, lưu trữ và quản lý các văn bản hành chính, hồ sơ pháp lý, báo cáo nội bộ hoặc gửi cho đối tác.
Là đầu mối liên lạc với các phòng ban trong công ty và đối tác bên ngoài về các công việc liên quan đến lãnh đạo.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện quan trọng của công ty, theo dõi tiến độ các dự án hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công trực tiếp từ Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Kỹ năng giao tiếp tốt, sắp xếp công việc khoa học, cẩn thận, bảo mật thông tin.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE KAS Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của pháp luật
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm & party hàng tháng do công ty tổ chức
Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong một công ty đang phát triển nhanh chóng.
Môi trường làm việc năng động và hợp tác.
Các hoạt động xây dựng đội nhóm và sự kiện thường xuyên.Tham gia các hoạt động, sự kiện, team building, du lịch nghỉ mát....do công ty tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THE KAS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
