Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NGADO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 11A Sông Đà, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Trợ lý giám đốc

Sắp xếp lịch trình công việc của Giám đốc như: lịch gặp khách hàng, họp các phòng ban, phỏng vấn ứng viên…

Thực hiện các công việc liên quan đến lịch công tác của Giám đốc như: đặt vé máy bay, sắp xếp phương tiện và book chỗ ở

Trả lời điện thoại, tin nhắn cho các bên liên quan, xử lý email và các thư quan trọng gửi đến.

Quản lý những tài liệu điện tử và giấy tờ.

Triển khai, tiếp nhận các công việc của cấp trên xuống các phòng ban.

Theo dõi tiến độ triển khai công việc từ các phòng ban, kịp thời cập nhật lại cho Giám đốc

Chuẩn bị các báo cáo theo tuần/tháng/quý/năm của công ty theo yêu cầu của Giám đốc.

Hỗ trợ các công tác đối nội như: Nhân sự, tổ chức văn hóa công ty, các nguồn ngân sách, v.v.

Hỗ trợ các công việc đối ngoại như: Tiếp đón đối tác, đặt phòng khách sạn, đặt hoa, v.v

Các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc.

Thực hiện báo cáo công việc theo ngày, tuần, tháng và khi có yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị văn phòng, văn thư lưu trữ và các ngành liên quan văn phòng.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm vị trí trợ lý trở lên.

Kỹ năng giao tiếp, trình bày.

Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Kỹ năng tổ chức và quản lý.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NGADO Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT và các chế độ phúc lợi người lao động theo quy định.

- Có nhiều cơ hội thăng tiến; môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng vào dịp lễ, tết trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG NGADO

