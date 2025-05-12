Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN PHÚC LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

- Hỗ trợ Giám đốc trong việc lên kế hoạch, điều phối và theo dõi các hoạt động kinh doanh và sự kiện - Quản lý lịch làm việc, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, thư từ và các công việc hành chính - Tham gia tổ chức các chương trình lớn như cuộc thi hoa hậu, sự kiện truyền thông - Giao tiếp và làm việc với các đối tác, khách mời, nhà tài trợ - Hỗ trợ theo dõi tiến độ các bộ phận và làm cầu nối thông tin giữa Giám đốc với các phòng ban

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Quản trị, Truyền thông, Marketing, hoặc liên quan - Thành thạo các phần mềm văn phòng: Word, Excel, PowerPoint, Google Workspace - Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, xử lý tình huống linh hoạt - Ưu tiên có kinh nghiệm làm trợ lý, thư ký, tổ chức sự kiện hoặc từng tham gia lĩnh vực giải trí, truyền thông - Ngoại hình sáng, chỉn chu, biết cách ăn mặc phù hợp khi tham gia sự kiện là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN PHÚC LỘC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh (lương cứng + thưởng theo hiệu quả công việc)

- Môi trường năng động, sáng tạo, cơ hội tiếp xúc nhiều nhân vật nổi bật

- Cơ hội học hỏi từ ban lãnh đạo và thăng tiến lên vị trí điều phối/ quản lý dự án

- Được tham gia các sự kiện lớn trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VẠN PHÚC LỘC

