Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH Hoei VN
- Lâm Đồng: 112 Huỳnh Tấn Phát, Phường 11, Đà Lạt, TP Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Điều phối sắp xếp vận tải, quản lý năng suất, chất lượng của công nhân
- Tham gia cuộc họp với các phòng ban và đưa ra các phương án đề xuất cải thiện chất lượng
- Làm báo cáo, hỗ trợ hoặc trực tiếp tham gia các công việc của các phòng ban khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc (Phòng Kinh doanh, Phòng Thu mua, Phòng Sản xuất)
- Hỗ trợ Giám Đốc trong việc truyền đạt, điều hành đảm bảo các công việc vận hành đúng kế hoạch
- Cập nhật các báo cáo, đưa ra các giải pháp liên quan
- Các công việc theo yêu cầu của Giám Đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, trung thực, tư duy tốt
- Vận hành, điều phối, giám sát tốt
- Có kinh nghiệm làm trợ lý/vận hành trong lĩnh vực nông sản
Tại Công ty TNHH Hoei VN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoei VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI