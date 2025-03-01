Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

- Điều phối sắp xếp vận tải, quản lý năng suất, chất lượng của công nhân

- Tham gia cuộc họp với các phòng ban và đưa ra các phương án đề xuất cải thiện chất lượng

- Làm báo cáo, hỗ trợ hoặc trực tiếp tham gia các công việc của các phòng ban khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc (Phòng Kinh doanh, Phòng Thu mua, Phòng Sản xuất)

- Hỗ trợ Giám Đốc trong việc truyền đạt, điều hành đảm bảo các công việc vận hành đúng kế hoạch

- Cập nhật các báo cáo, đưa ra các giải pháp liên quan

- Các công việc theo yêu cầu của Giám Đốc