Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 12 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH Hoei VN
- Hà Nội: Tòa nhà Five Star West Lake số 164B Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 600 - 12 USD
- Tham gia các cuộc họp với các phòng ban và hỗ trợ Giám đốc trong việc điều hành và triển khai kế hoạch kinh doanh.
- Tham gia việc quản lý và vận hành các hoạt động của bộ phận, tổng hợp báo cáo lại BOD
- Tổ chức và điều phối mọi hoạt động có sự tham dự của Giám đốc. Đảm bảo các nhân sự liên quan được thông báo và có sự chuẩn bị tốt nhất.
- Hỗ trợ Giám đốc theo dõi tiến độ, đánh giá tình hình hoạt động của các Phòng ban/Bộ phận.
- Nghiên cứu, tổng hợp thông tin và chuẩn bị các báo cáo về thị trường theo yêu cầu
- Cập nhật các báo cáo, đưa ra các giải pháp liên quan
- Các công việc theo yêu cầu của Ban Giám Đốc
Với Mức Lương 600 - 12 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học các ngành kinh doanh, kinh tế,...
- Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, tin học văn phòng tốt
- Nam/Nữ ngoại hình khá
- Nhanh nhẹn, trung thực, tư duy tốt, cầu thị
Tại Công ty TNHH Hoei VN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoei VN
