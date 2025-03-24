Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 12 USD

- Tham gia các cuộc họp với các phòng ban và hỗ trợ Giám đốc trong việc điều hành và triển khai kế hoạch kinh doanh.

- Tham gia việc quản lý và vận hành các hoạt động của bộ phận, tổng hợp báo cáo lại BOD

- Tổ chức và điều phối mọi hoạt động có sự tham dự của Giám đốc. Đảm bảo các nhân sự liên quan được thông báo và có sự chuẩn bị tốt nhất.

- Hỗ trợ Giám đốc theo dõi tiến độ, đánh giá tình hình hoạt động của các Phòng ban/Bộ phận.

- Nghiên cứu, tổng hợp thông tin và chuẩn bị các báo cáo về thị trường theo yêu cầu

- Cập nhật các báo cáo, đưa ra các giải pháp liên quan

- Các công việc theo yêu cầu của Ban Giám Đốc