Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Hoei VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 12 USD

Công ty TNHH Hoei VN
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Công ty TNHH Hoei VN

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH Hoei VN

Mức lương
600 - 12 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Five Star West Lake số 164B Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 600 - 12 USD

- Tham gia các cuộc họp với các phòng ban và hỗ trợ Giám đốc trong việc điều hành và triển khai kế hoạch kinh doanh.
- Tham gia việc quản lý và vận hành các hoạt động của bộ phận, tổng hợp báo cáo lại BOD
- Tổ chức và điều phối mọi hoạt động có sự tham dự của Giám đốc. Đảm bảo các nhân sự liên quan được thông báo và có sự chuẩn bị tốt nhất.
- Hỗ trợ Giám đốc theo dõi tiến độ, đánh giá tình hình hoạt động của các Phòng ban/Bộ phận.
- Nghiên cứu, tổng hợp thông tin và chuẩn bị các báo cáo về thị trường theo yêu cầu
- Cập nhật các báo cáo, đưa ra các giải pháp liên quan
- Các công việc theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 600 - 12 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm trợ lý – vận hành
- Tốt nghiệp Đại học các ngành kinh doanh, kinh tế,...
- Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nhật, tin học văn phòng tốt
- Nam/Nữ ngoại hình khá
- Nhanh nhẹn, trung thực, tư duy tốt, cầu thị

Tại Công ty TNHH Hoei VN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoei VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hoei VN

Công ty TNHH Hoei VN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 164B Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

