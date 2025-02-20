Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN BILCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mô tả công việc:

1. Hỗ trợ phòng thiết kế trong việc thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin về dự án xây dựng.

2. Theo dõi, quản lý tiến độ thiết kế, đảm bảo hồ sơ thiết kế được hoàn thành đúng hạn.

3. Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ phục vụ cho các cuộc họp và trình duyệt.

4. Phối hợp với các phòng ban khác (kỹ thuật, thi công, kinh doanh…) để cập nhật và điều chỉnh thiết kế theo yêu cầu thực tế.

5. Kiểm tra, rà soát và hỗ trợ chỉnh sửa bản vẽ kỹ thuật trước khi trình duyệt.

6. Tìm kiếm, làm việc với nhà cung cấp vật liệu xây dựng, đối tác tư vấn thiết kế, quy hoạch.

7. Hỗ trợ công tác hành chính của phòng thiết kế như lưu trữ hồ sơ, tài liệu, chuẩn bị báo cáo.

8. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của trưởng phòng thiết kế.

9. Hỗ trợ triển khai bản vẽ shop drawing, bản vẽ chế tạo, bản vẽ lắp dựng theo yêu cầu của dự án.

10. Hỗ trợ kiểm tra, bóc tách khối lượng vật tư từ mô hình 3D trên Tekla.

11. Hỗ trợ và phối hợp với bộ phận kỹ thuật, giám sát thi công để đảm bảo thiết kế phù hợp với thực tế công trường.

12. Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.