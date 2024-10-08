Tuyển Trợ lý giám đốc Tập đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ GĐ Khối trong công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện công việc, đôn đốc và giám sát triển khai.

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các công việc hành chính trong Khối Phát triển Kinh doanh Gôn, từ đó hỗ trợ công việc của các nhân sự trong khối.

- Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Khối và hỗ trợ Giám đốc Khối thực hiện bất kỳ công việc nào được giao.

- Ghi chép và soạn thảo biên bản họp Khối.

- Chuẩn bị công tác hậu cần cho chuyến đi công tác của Giám đốc Khối và Trưởng ban BD&XD sân Gôn bao gồm việc sắp xếp xe và đặt phòng khách sạn,

- Thu thập thông tin, chuẩn bị và dịch tất cả các báo cáo hằng tuần và định kỳ của Khối cũng như kể hoạch công việc của Giám đốc Khối để nộp LĐTÐ.

- Sắp xếp và chuẩn bị cho cuộc họp của Giám đốc Khối với các Phòng ban khác. Hỗ trợ trong công tác chuẩn bị tài liệu hop.

- Hỗ trợ Giám đốc Khối tống hợp KPI hàng tháng cho Giám đốc Khối để đảm bảo nộp đúng thời hạn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh,...

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí Trợ lý/PA/Đối ngoại hoặc tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Dịch vụ như Golf, Khách sạn...

- Tiếng Anh thành thạo. Có khả năng phiên dịch tốt (bắt buộc). Có chứng chỉ IELTS là một lợi thế

- Có thái độ thân thiện, ngoại hình dễ nhìn, kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.

- Kỹ năng: quản lý thời gian, sắp xếp lịch họp, đàm phán, ngoại giao, thương lượng, truyền đạt.

- Chịu được áp lực cao, thích ứng nhanh, nhạy bén, trách nhiệm, có tinh thần cầu tiến.

Tại Tập đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, du lịch, nghỉ mát, chế độ thăm hỏi, khám sức khỏe, thưởng Lễ tết, hiếu hỉ... Được đào tạo chuyên môn Lương tháng 13, thưởng ngày Lễ, Tết Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn BRG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.