Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Sunshine, 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

· Quản lý lịch làm việc của Giám đốc, sắp xếp các cuộc họp, cuộc hẹn và các sự kiện liên quan khác.
· Ghi chép, tổng hợp nội dung các cuộc họp để phục vụ việc quản lý, điều hành.
· Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các Phòng/ Ban chuyên môn để tổng hợp và gửi lên Giám đốc.
· Truyền đạt ý kiến, chỉ đạo của Giám đốc cho các cá nhân, Phòng/Ban liên quan.
· Check tin nhắn từ các đối tác, hỗ trợ tư vấn theo yêu cầu của Giám đốc.
· Báo cáo công việc thường xuyên, trực tiếp cho Giám đốc hoặc người được ủy quyền.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Trình độ đại học trở lên.
· Trình độ chuyên môn về hành chính văn phòng, thành thạo word, excel
· Có khả năng giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc, và khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm để hỗ trợ cho những bộ phận khác khi cần thiết.
· Kỹ năng giao tiếp tốt, biết cách xử lý các tình huống, giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG Thì Được Hưởng Những Gì

· Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện. Nhân viên được thể hiện năng lực, trình bày quan điểm, ý kiến, đề xuất của mình nhằm gia tăng hiệu quả công việc.
· Quà sinh nhật, tiệc tất niên, quà Tết âm lịch, trung thu, v.v...
· Thưởng các dịp Lễ lớn theo quy chế Công ty.
· Xét điều chỉnh tăng lương hằng năm.
· Được tham gia các hoạt động ngoại khóa vui nhộn, du lịch team-building, v.v..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, toà nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

