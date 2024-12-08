Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CEO VIỆT NAM GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà SME Hoàng Gia, Cầu Đơ, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Điều phối, hỗ thực thực hiện các kế hoạch marketing, tổ chức sự kiện của trung tâm

Vận hành, thực hiện kế hoạch tuyển sinh học viên cho trung tâm

Giám sát, báo cáo kết quả hoạt động của trung tâm cho Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các bạn tốt nghiệp các chuyên ngành về kinh tế

Có khả năng giao tiếp tốt, nhiệt huyết với công việc

Am hiểu về marketing tổng thể

Ngoại hình ưu nhìn là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CEO VIỆT NAM GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10,000,000 - 13,000,000 triệu/tháng.

Thưởng hiệu quả kinh doanh, các ngày lễ tết trong năm.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay khi ký Hợp đồng lao động chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CEO VIỆT NAM GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin