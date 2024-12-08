Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CEO VIỆT NAM GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CEO VIỆT NAM GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 08/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CEO VIỆT NAM GLOBAL

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CEO VIỆT NAM GLOBAL

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà SME Hoàng Gia, Cầu Đơ, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Điều phối, hỗ thực thực hiện các kế hoạch marketing, tổ chức sự kiện của trung tâm
Vận hành, thực hiện kế hoạch tuyển sinh học viên cho trung tâm
Giám sát, báo cáo kết quả hoạt động của trung tâm cho Giám đốc

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các bạn tốt nghiệp các chuyên ngành về kinh tế
Có khả năng giao tiếp tốt, nhiệt huyết với công việc
Am hiểu về marketing tổng thể
Ngoại hình ưu nhìn là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CEO VIỆT NAM GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10,000,000 - 13,000,000 triệu/tháng.
Thưởng hiệu quả kinh doanh, các ngày lễ tết trong năm.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay khi ký Hợp đồng lao động chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CEO VIỆT NAM GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CEO VIỆT NAM GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CEO VIỆT NAM GLOBAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô A21, D7 Đường số 2, KĐT mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

