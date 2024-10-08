Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH DVS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH DVS Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Công ty TNHH DVS Việt Nam

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH DVS Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà CT3, X2 Đại Kim, phố Trần Hoà, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Giám đốc đi gặp khách hàng Nhận thông tin Giám đốc chuyển về và phân cho các phòng ban Hỗ trợ bóc tách bản vẽ, hồ sơ thầu Theo dõi tiến độ công trình, dự án đảm bảo hiệu suất công việc Lập báo cáo Đàm phán hợp đồng
Hỗ trợ Giám đốc đi gặp khách hàng
Nhận thông tin Giám đốc chuyển về và phân cho các phòng ban
Hỗ trợ bóc tách bản vẽ, hồ sơ thầu
Theo dõi tiến độ công trình, dự án đảm bảo hiệu suất công việc
Lập báo cáo
Đàm phán hợp đồng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không giới hạn độ tuổi Tốt nghiệp đại học ngành liên quan điện nhẹ, IT phần cứng. Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực trợ lý hoặc vị trí tương tự và 3 năm kinh nghiệm thi công. Kỹ năng giao tiếp và tổ chức tốt, có tính kỷ luật cao. Kỹ năng quản lý công việc theo mục tiêu; Kỹ năng phân tích logic; Kỹ năng đánh giá tổng hợp; Kỹ năng giao tiếp và trình bày. Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, tin học (Word, Excel,...) Có chứng chỉ CCNA là một lợi thế.
Không giới hạn độ tuổi
Tốt nghiệp đại học ngành liên quan điện nhẹ, IT phần cứng.
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực trợ lý hoặc vị trí tương tự và 3 năm kinh nghiệm thi công.
Kỹ năng giao tiếp và tổ chức tốt, có tính kỷ luật cao.
Kỹ năng quản lý công việc theo mục tiêu; Kỹ năng phân tích logic; Kỹ năng đánh giá tổng hợp; Kỹ năng giao tiếp và trình bày.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, tin học (Word, Excel,...)
Có chứng chỉ CCNA là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH DVS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản (Trao đổi khi phỏng vấn) + phụ cấp + Công tác phí + % hoa hồng doanh số. Hưởng đầy đủ quyền lợi, lương tháng thứ 13, du lịch, lễ tết. Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước. Được cung cấp thiết bị làm việc đầy đủ. Liên hoan định kỳ hàng tháng và du lịch 2 lần/năm. Nhân viên được thể hiện năng lực, trình bày quan điểm, ý kiến, đề xuất của mình nhằm gia tăng hiệu quả công việc.
Thu nhập: Lương cơ bản (Trao đổi khi phỏng vấn) + phụ cấp + Công tác phí + % hoa hồng doanh số.
Hưởng đầy đủ quyền lợi, lương tháng thứ 13, du lịch, lễ tết.
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Được cung cấp thiết bị làm việc đầy đủ.
Liên hoan định kỳ hàng tháng và du lịch 2 lần/năm.
Nhân viên được thể hiện năng lực, trình bày quan điểm, ý kiến, đề xuất của mình nhằm gia tăng hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DVS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH DVS Việt Nam

Công ty TNHH DVS Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Toà nhà Đại Kim Building, Phố Trần Hoà, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

