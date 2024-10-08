Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH DVS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà CT3, X2 Đại Kim, phố Trần Hoà, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Giám đốc đi gặp khách hàng Nhận thông tin Giám đốc chuyển về và phân cho các phòng ban Hỗ trợ bóc tách bản vẽ, hồ sơ thầu Theo dõi tiến độ công trình, dự án đảm bảo hiệu suất công việc Lập báo cáo Đàm phán hợp đồng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không giới hạn độ tuổi Tốt nghiệp đại học ngành liên quan điện nhẹ, IT phần cứng. Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực trợ lý hoặc vị trí tương tự và 3 năm kinh nghiệm thi công. Kỹ năng giao tiếp và tổ chức tốt, có tính kỷ luật cao. Kỹ năng quản lý công việc theo mục tiêu; Kỹ năng phân tích logic; Kỹ năng đánh giá tổng hợp; Kỹ năng giao tiếp và trình bày. Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, tin học (Word, Excel,...) Có chứng chỉ CCNA là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH DVS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản (Trao đổi khi phỏng vấn) + phụ cấp + Công tác phí + % hoa hồng doanh số. Hưởng đầy đủ quyền lợi, lương tháng thứ 13, du lịch, lễ tết. Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước. Được cung cấp thiết bị làm việc đầy đủ. Liên hoan định kỳ hàng tháng và du lịch 2 lần/năm. Nhân viên được thể hiện năng lực, trình bày quan điểm, ý kiến, đề xuất của mình nhằm gia tăng hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DVS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin