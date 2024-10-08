Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH DVS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH DVS Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà CT3, X2 Đại Kim, phố Trần Hoà, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ Giám đốc đi gặp khách hàng
Nhận thông tin Giám đốc chuyển về và phân cho các phòng ban
Hỗ trợ bóc tách bản vẽ, hồ sơ thầu
Theo dõi tiến độ công trình, dự án đảm bảo hiệu suất công việc
Lập báo cáo
Đàm phán hợp đồng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không giới hạn độ tuổi
Tốt nghiệp đại học ngành liên quan điện nhẹ, IT phần cứng.
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực trợ lý hoặc vị trí tương tự và 3 năm kinh nghiệm thi công.
Kỹ năng giao tiếp và tổ chức tốt, có tính kỷ luật cao.
Kỹ năng quản lý công việc theo mục tiêu; Kỹ năng phân tích logic; Kỹ năng đánh giá tổng hợp; Kỹ năng giao tiếp và trình bày.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, tin học (Word, Excel,...)
Có chứng chỉ CCNA là một lợi thế.
Tại Công ty TNHH DVS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cơ bản (Trao đổi khi phỏng vấn) + phụ cấp + Công tác phí + % hoa hồng doanh số. Hưởng đầy đủ quyền lợi, lương tháng thứ 13, du lịch, lễ tết. Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước. Được cung cấp thiết bị làm việc đầy đủ. Liên hoan định kỳ hàng tháng và du lịch 2 lần/năm. Nhân viên được thể hiện năng lực, trình bày quan điểm, ý kiến, đề xuất của mình nhằm gia tăng hiệu quả công việc.
Thu nhập: Lương cơ bản (Trao đổi khi phỏng vấn) + phụ cấp + Công tác phí + % hoa hồng doanh số.
Hưởng đầy đủ quyền lợi, lương tháng thứ 13, du lịch, lễ tết.
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Được cung cấp thiết bị làm việc đầy đủ.
Liên hoan định kỳ hàng tháng và du lịch 2 lần/năm.
Nhân viên được thể hiện năng lực, trình bày quan điểm, ý kiến, đề xuất của mình nhằm gia tăng hiệu quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DVS Việt Nam
