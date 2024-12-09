Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5B1, Ngõ 38 Xuân La, Xuân Tảo,, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

1. Tham gia quản lý và điều phối công việc phòng kinh doanh lĩnh vực Y tế gồm: Dược Phẩm – TBYT – Trợ Thính
- Tổ chức ,quản lý và hỗ trợ các hoạt động của phòng kinh doanh.
- Phối hợp cùng Kế toán, HCNS, MKT triển khai và cập nhật bổ sung các quy trình bán hàng, quản lý công nợ, chiến dịch bán hàng và CSKH.
- Xây dựng văn hóa và đào tạo đội ngũ nhân viên Sale Admin, NVKD...
- Xây dựng và duy trì thúc đẩy mối quan hệ khách hàng, đối tác...
- Tham gia đàm phán kinh doanh và quản trị, tổ chức các cuôc họp nội bộ, đối tác.
- Báo cáo quản trị
2. Quản lý vận hành hệ thống dịch vụ Y tế gồm: Phòng khám, Trung Tâm Thính học, Nhà thuốc
- Tổ chức và điều phối công việc các bộ phận trong phòng khám như: lễ tân, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, dược sĩ và nhân viên hành chính.
- Đảm bảo các dịch vụ được cung cấp đầy đủ, chất lượng và chuyên nghiệp.
- Phối hợp cùng các bộ phận xây dựng văn hóa và đồng bộ các quy trình, cập nhật quy định, thông tin về lĩnh vực Y tế doanh nghiệp.
- Tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ cũng như đánh giá hiệu quả thực hiện.
- Phát triển các mối quan hệ đối tác với các cơ sở y tế, cộng tác viên...
3. Truyền thông , sự kiện và đào tạo Y tế
- Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị, sự kiện và các chương trình đào tạo theo khóa, đào tạo chuyển giao kỹ thuật tại chỗ... của Hội Thính học Việt Nam (GĐ là Chánh Văn phòng Hội)
- Tổng hợp dữ liệu và phối hợp cùng trợ giảng, giảng viên, đối tác ( các Trường và Bệnh viện, Hội nghề nghiệp...) hoàn thiện các tài liệu, hồ sơ và thực hiện chiêu sinh cho khóa học.
- Quản lý hồ sơ, hợp đồng, MOU, tài liệu, các biểu mẫu như: CME, Bằng khen, Giấy chứng nhận tài trợ ....
- Xây dựng, quản lý và hạch toán ngân sách cho các hội nghị, sự kiện, khóa đào tạo bác sĩ, đảm bảo chi phí đào tạo hiệu quả và hợp lý.
- Tổng hợp và báo cáo định kỳ

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bằng cấp, chứng chỉ:
- Tốt nghiệp ĐH trở lên các chuyên ngành Quản trị - kinh doanh, Tài chính – ngân hàng, Kinh tế đối ngoại,...
- Thành thạo tin học văn phòng, ngoại ngữ (tiếng anh)
2. Kinh nghiệm và kỹ năng:
- Kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Có kỹ năng tổ chức quản lý, sắp xếp và điều phối công việc
- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với trong Doanh nghiệp và đối tác
- Kỹ năng quan sát và đánh giá tình huống
- Kỹ năng giao tiếp đào tạo và thuyết phục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 18.000.000đ – 25.000.000đ (tùy theo năng lực) + thưởng KPI công việc và hiệu quả kinh doanh
- Phụ cấp: ăn trưa, đi lại, điện thoại, chuyên cần
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, thưởng – nghỉ lễ tết và du lịch hàng năm
- Được tham gia đào tạo và cập nhật chuyên sâu về lĩnh vực y tế trong nước và quốc tế
- Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty.
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến trong hệ thống công ty.
- Thời gian làm việc: từ 8h00 – 12h00 và 13h30 – 17h30 (thứ 2 đến sáng thứ 7) và lịch công tác theo phân công công việc được giao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

