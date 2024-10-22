Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty CPCN HTECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1/2 ngõ 84 đường Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tham mưu, hỗ trợ Giám đốc trong triển khai chính sách, hoạt động kinh doanh

- Nắm bắt tình hình thị trường và kinh doanh của Công ty, tổng hợp thông tin, tư vấn cho Giám đốc về các mặt luật pháp, kinh tế liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của Công ty;

- Tham mưu, hỗ trợ Giám đốc trong việc hoạch định và triển khai các chiến lược mục tiêu, giải pháp và kế hoạch phát triển chung của Công ty và của từng phòng, bộ phận, đơn vị.

- Sắp xếp, triển khai các chính sách/kế hoạch phát triển kinh doanh từ Giám đốc đến các bộ phận. Hỗ trợ Giám đốc trong việc điều hành, giám sát, đôn đốc các phòng, bộ phận, đơn vị trong việc triển khai các mục tiêu, kế hoạch theo chức năng đã được phân công.

- Tổng hợp, đánh giá và lập báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty và các phòng, bộ phận, đơn vị thông qua các báo cáo của từng phòng, bộ phận, đơn vị, từ đó tham mưu kịp thời cho Giám đốc các giải pháp để đảm bảo công việc được thực hiện mang lại hiệu quả cao nhất.

- Tham vấn cho các bộ phận, đơn vị trong việc lập mục tiêu, kế hoạch hoạt động của đơn vị trong từng thời kỳ/giai đoạn phù hợp.

- Tham gia cùng Giám đốc trong công tác đối nội/ đối ngoại và giữ gìn hình ảnh Công ty, tham dự và hỗ trợ Giám đốc trong các buổi gặp gỡ, giao thương với đối tác, khách hàng.

2. Hỗ trợ giám đốc thực hiện hoạt động điều hành hàng ngày

- Tiếp nhận công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng, ban, bộ phận, đơn vị trong Công ty trình Giám đốc phê duyệt;

- Truyền đạt thông tin của Giám đốc tới các phòng, ban, bộ phận, đơn vị và nhận thông tin phản hồi trong công ty cho Tổng giám đốc;

- Lên lịch, sắp xếp và đăng ký lịch làm việc của Giám đốc;

- Ghi chép và sắp xếp các chương trình và thời gian họp của Giám đốc với các đối tác. Chuẩn bị các chuyến đi công tác của Giám đốc.

- Chuẩn bị tài liệu, phân phối tài liệu tới các thành viên cuộc họp của Giám đốc;

- Ghi chép biên bản và soạn thảo các văn bản thông báo, kết luận các cuộc họp có sự tham gia của Giám đốc hoặc được Giám đốc chỉ định.

3. Thực hiện công tác quản trị văn phòng

- Soạn thảo văn bản, công văn, lập các báo cáo trình Giám đốc;

- Quản lý, lưu trữ các tài liệu của Giám đốc;

- Dịch và đánh máy các tài liệu văn bản bằng Tiếng Anh, Việt theo yêu cầu;

- Kiểm tra, ký nháy vào toàn bộ các công văn, giấy tờ, văn bản, quyết định do Công ty ban hành trước khi trình Giám đốc;

- Thay mặt giải quyết các công việc khi có ủy quyền từ Giám đốc;

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công;

- Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Giám đốc vắng mặt.

1. Trình độ học vấn:

- Du học Anh/Mỹ là điều kiện bắt buộc. - Tốt nghiệp Đại học trở lên liên quan đến các chuyên ngành Marketing, QTKD, Ngoại thương, Tài chính, Luật hoặc các ngành có liên quan 2. Trình độ chuyên môn - Không yêu cầu kinh nghiệm. Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là lợi thế. - Ưu tiên ứng viên biết lái xe ô tô bằng B2 3. Kỹ năng chuyên môn - Kỹ năng giao tiếp; - Kỹ năng đàm phán, thuyết phục; - Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập báo cáo; - Kỹ năng lập kế hoạch; - Khả năng làm việc độc lập và xử lý tình huống tốt; - Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh thành thạo - Tin học: sử dụng tốt tin học văn phòng (Word/Excel/Outlook/Mindmap/Powerpoint...). 4. Phẩm chất - Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận và có trách nhiệm cao trong công việc - Không ngại vất vả, sẵn sàng làm ngoài giờ khi có yêu cầu công việc - Có tinh thần cầu tiến, tư duy tích cực - Có khả năng chịu được áp lực cao.

Tại Công ty CPCN HTECOM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập:

Các nguồn thu nhập gồm:

- Lương cơ bản theo ngày công

- Lương trách nhiệm theo KPI

- Phụ cấp ăn ca, đi lại, điện thoại công ty cấp

- Thưởng định kỳ và đột xuất

- Hoa hồng (nếu có giới thiệu khách hàng hoặc bán hàng cho công ty)

2. Bảo hiểm: đóng ngay sau khi bắt đầu công việc

3. Quyền lợi khác:

- Được đào tạo hướng dẫn trong từng công việc

- Cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc và mở rộng mối quan hệ

- Tìm hiểu và học tập trau dồi bản thân khi tham gia vào mọi công việc lớn nhỏ trong công ty

cùng Giám đốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CPCN HTECOM

