Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 117 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Thực hiện các công việc như lên lịch trình, nhắc nhở Giám đốc về lịch làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và báo cáo kết quả làm việc các bộ phận hàng ngày, hàng tuần cho Giám đốc. Tham mưu, cố vấn cho GĐ về hoạch định chiến lược phát triển tổ chức, công ty. Phụ trách các sự kiện, chương trình đào tạo, hỗ trợ truyền thông nội bộ. Tham gia cùng GĐ trong công tác đối nội, đối ngoại và giữ hình ảnh thương hiệu. Phụ trách giám sát hoạt động vận hành của các bộ phận/phòng ban, nắm bắt kịp thời các nhu cầu, phát sinh trong quá trình quản lý điều hành để báo cáo GĐ. Thay mặt Giám đốc thực hiện chỉ đạo, duy trì công tác điều hành, quản lý, giám sát tất cả hoạt động của các bộ phận, công ty. Thay mặt Giám đốc tương tác với đối tác, nhà cung cấp khi được yêu cầu. Tham gia phối hợp các bộ phận, phòng ban để xây dựng, điều chỉnh các quy trình, quy định có liên quan đến quá trình kinh doanh, vận hành nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, ngôn ngữ, tài chính,... hoặc các ngành nghề khác liên quan. Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương (Ưu tiên ngành dịch vụ, F&B) Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint..) Kỹ năng làm việc độc lập & làm việc nhóm Kỹ năng phản biện và giao tiếp Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề Ưu tiên Biết tiếng Hàn, có thể giao tiếp được với khách Hàn Quốc
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12-20 triệu/tháng, thỏa thuận theo năng lực Phụ cấp ăn trưa, hỗ trợ chi phí gửi xe máy hàng tháng. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. Thưởng định kỳ, thưởng ngày Lễ Tết, tặng quà sinh nhật, quà chúc mừng các sự kiện của Công ty và CBNV. Du lịch, tham quan, teambuilding hàng quý, hàng năm Được đào tạo và có lộ trình công danh rõ ràng. Môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích sáng tạo và phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

