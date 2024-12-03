Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
- Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Hỗ trợ Giám đốc điều hành trong các công việc hành chính và quản lý hàng ngày
Lên lịch và quản lý các cuộc họp, hội nghị và các sự kiện quan trọng của Giám đốc
Chuẩn bị và soạn thảo các báo cáo, thuyết trình và tài liệu cho Giám đốc
Phối hợp và theo dõi các dự án, nhiệm vụ giữa các phòng ban trong công ty
Phân tích và tổng hợp dữ liệu tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh cho Giám đốc
Nghiên cứu và cung cấp thông tin về thị trường
Đại diện Giám đốc trong một số cuộc họp và sự kiện khi được ủy quyền
Quản lý và sắp xếp các chuyến công tác của Giám đốc
Xử lý các vấn đề hành chính và tài chính liên quan đến văn phòng Giám đốc.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng báo cáo xuất sắc, có khả năng tổng hợp và trình bày thông tin một cách logic, rõ ràng
Có kỹ năng điều hành công việc tốt, biết cách sắp xếp và quản lý thời gian hiệu quả
Có kiến thức và kỹ năng phân tích tài chính cơ bản
Thông thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ và bảo mật
Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Được trang bị máy tính làm việc khi lên nhân viên chính thức
Chính sách: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
