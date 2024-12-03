Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc

Hỗ trợ Giám đốc điều hành trong các công việc hành chính và quản lý hàng ngày

Lên lịch và quản lý các cuộc họp, hội nghị và các sự kiện quan trọng của Giám đốc

Chuẩn bị và soạn thảo các báo cáo, thuyết trình và tài liệu cho Giám đốc

Phối hợp và theo dõi các dự án, nhiệm vụ giữa các phòng ban trong công ty

Phân tích và tổng hợp dữ liệu tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh cho Giám đốc

Nghiên cứu và cung cấp thông tin về thị trường

Đại diện Giám đốc trong một số cuộc họp và sự kiện khi được ủy quyền

Quản lý và sắp xếp các chuyến công tác của Giám đốc

Xử lý các vấn đề hành chính và tài chính liên quan đến văn phòng Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính

Kỹ năng báo cáo xuất sắc, có khả năng tổng hợp và trình bày thông tin một cách logic, rõ ràng

Có kỹ năng điều hành công việc tốt, biết cách sắp xếp và quản lý thời gian hiệu quả

Có kiến thức và kỹ năng phân tích tài chính cơ bản

Thông thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ và bảo mật

Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia: Du lịch, team building, liên hoan,Year end party;

Được trang bị máy tính làm việc khi lên nhân viên chính thức

Chính sách: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

