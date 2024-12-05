Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, số 29 ngõ 5/114 Phùng Chí Kiên, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện công việc hỗ trợ Giám Đốc, giám sát, quản lý theo yêu cầu của Giám đốc.

Ghi nhận, triển khai các công việc của cấp trên giao cho

Xác định, mục tiêu cụ thể, điều phối và lập kế hoạch hoạt động phòng ban.

Báo cáo theo định kỳ.

Theo dõi tiến độ, thực hiện mục tiêu công việc được giao

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, thành thạo tiếng Trung cơ bản hoặc (từ HSK 4 + tiếng Anh cơ bản)

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu

Tốt nghiệp các chuyên ngành Kinh tế/ Logictics

Có khả năng research, tổng hợp

Quyết liệt, trách nhiệm, kiên trì, nhanh nhẹn

Kĩ năng excel, word văn phòng

Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 + thưởng hiệu suất + thưởng chuyên cần cố định, phụ cấp thẻ xe

=> Tổng thu nhập: 10-12 triệu/ tháng

Không nợ lương, trả lương đúng hạn vào mùng 7 hàng tháng

Đóng bảo hiểm đầy đủ, lương tháng thứ 13

Công ty có nhiều hoạt động sôi nổi: Skyrun, Skyradio thư viện, canteen, bàn bi-a, clb đá bóng, lò vi song, tủ lạnh phục vụ cho CBNS

Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền

Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, phát triển bền vững.

Đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình, làm việc với phương châm "làm hết sức, chơi hết mình”

Quản lý gương mẫu, tôn trọng ý kiến để phát triển khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân

Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp: được xây dựng một lộ trình phát triển thăng tiến theo mong muốn phát triển của bản thân

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ và hỗ trợ học phí đối với các khóa học nâng cao lực bên ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD

