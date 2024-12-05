Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, số 29 ngõ 5/114 Phùng Chí Kiên, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện công việc hỗ trợ Giám Đốc, giám sát, quản lý theo yêu cầu của Giám đốc.
Ghi nhận, triển khai các công việc của cấp trên giao cho
Xác định, mục tiêu cụ thể, điều phối và lập kế hoạch hoạt động phòng ban.
Báo cáo theo định kỳ.
Theo dõi tiến độ, thực hiện mục tiêu công việc được giao

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, thành thạo tiếng Trung cơ bản hoặc (từ HSK 4 + tiếng Anh cơ bản)
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu
Tốt nghiệp các chuyên ngành Kinh tế/ Logictics
Có khả năng research, tổng hợp
Quyết liệt, trách nhiệm, kiên trì, nhanh nhẹn
Kĩ năng excel, word văn phòng

Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 + thưởng hiệu suất + thưởng chuyên cần cố định, phụ cấp thẻ xe
=> Tổng thu nhập: 10-12 triệu/ tháng
Không nợ lương, trả lương đúng hạn vào mùng 7 hàng tháng
Đóng bảo hiểm đầy đủ, lương tháng thứ 13
Công ty có nhiều hoạt động sôi nổi: Skyrun, Skyradio thư viện, canteen, bàn bi-a, clb đá bóng, lò vi song, tủ lạnh phục vụ cho CBNS
Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền
Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, phát triển bền vững.
Đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình, làm việc với phương châm "làm hết sức, chơi hết mình”
Quản lý gương mẫu, tôn trọng ý kiến để phát triển khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân
Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp: được xây dựng một lộ trình phát triển thăng tiến theo mong muốn phát triển của bản thân
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ và hỗ trợ học phí đối với các khóa học nâng cao lực bên ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 tòa Ecolife, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

