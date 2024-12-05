Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, số 29 ngõ 5/114 Phùng Chí Kiên, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thực hiện công việc hỗ trợ Giám Đốc, giám sát, quản lý theo yêu cầu của Giám đốc.
Ghi nhận, triển khai các công việc của cấp trên giao cho
Xác định, mục tiêu cụ thể, điều phối và lập kế hoạch hoạt động phòng ban.
Báo cáo theo định kỳ.
Theo dõi tiến độ, thực hiện mục tiêu công việc được giao
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, thành thạo tiếng Trung cơ bản hoặc (từ HSK 4 + tiếng Anh cơ bản)
Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8.000.000 + thưởng hiệu suất + thưởng chuyên cần cố định, phụ cấp thẻ xe
=> Tổng thu nhập: 10-12 triệu/ tháng
Không nợ lương, trả lương đúng hạn vào mùng 7 hàng tháng
Đóng bảo hiểm đầy đủ, lương tháng thứ 13
Công ty có nhiều hoạt động sôi nổi: Skyrun, Skyradio thư viện, canteen, bàn bi-a, clb đá bóng, lò vi song, tủ lạnh phục vụ cho CBNS
Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền
Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, phát triển bền vững.
Đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình, làm việc với phương châm "làm hết sức, chơi hết mình”
Quản lý gương mẫu, tôn trọng ý kiến để phát triển khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân
Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp: được xây dựng một lộ trình phát triển thăng tiến theo mong muốn phát triển của bản thân
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ và hỗ trợ học phí đối với các khóa học nâng cao lực bên ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
