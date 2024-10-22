Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CHIGIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH CHIGIN
- Hà Nội: 138 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Đại diện Giám đốc tham gia đón tiếp khách hàng.
Sắp xếp lịch trình công việc cho Giám đốc, lên kế hoạch các cuộc họp, gặp gỡ đối tác khách hàng.
Tham gia lên ý tưởng và xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của Công ty
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, bộ phận khác để hoàn thành công việc được giao
Tiếp nhận, review hồ sơ, tài liệu từ các phòng/ bộ phận, các bên có liên quan và trình giám đốc phê duyệt
Truyền đạt thông tin của Giám đốc với các phòng, bộ phận, liên quan và tiếp nhận thông tin phản hồi
Ghi chép các biên bản làm việc, biên bản họp, ghi nhận và tổng hợp nội dung
Xây dựng, phát triển và duy trì mối quan hệ bền chặt với các khách hàng đầu tư hiện tại và tiềm năng.
Tư vấn và cung cấp giải pháp đầu tư phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của khách hàng.
Quản lý, theo dõi và cập nhật thông tin về hồ sơ khách hàng, tình hình đầu tư và các dịch vụ cung cấp.
Thực hiện các cuộc gặp gỡ và tư vấn để đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của cấp quản lý.
Hỗ trợ thực hiện các công việc trong Công ty theo yêu cầu của giám đốc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng...
Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương
Tin học văn phòng:Thành thạo
Kỹ năng:
+) Giao tiếp tốt.
+) Làm việc nhóm một cách tích cực và hiệu quả
+) Đề xuất sáng kiến cải tiến công việc
+) Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng
Tại CÔNG TY TNHH CHIGIN Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ;
Chế độ thưởng các ngày lễ, tết lớn trong năm
Tham gia teambulding, nghỉ mát, Year End Party...định kỳ hàng năm.....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHIGIN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
