Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CHIGIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 138 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đại diện Giám đốc tham gia đón tiếp khách hàng. Sắp xếp lịch trình công việc cho Giám đốc, lên kế hoạch các cuộc họp, gặp gỡ đối tác khách hàng. Tham gia lên ý tưởng và xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động của Công ty Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, bộ phận khác để hoàn thành công việc được giao Tiếp nhận, review hồ sơ, tài liệu từ các phòng/ bộ phận, các bên có liên quan và trình giám đốc phê duyệt Truyền đạt thông tin của Giám đốc với các phòng, bộ phận, liên quan và tiếp nhận thông tin phản hồi Ghi chép các biên bản làm việc, biên bản họp, ghi nhận và tổng hợp nội dung Xây dựng, phát triển và duy trì mối quan hệ bền chặt với các khách hàng đầu tư hiện tại và tiềm năng. Tư vấn và cung cấp giải pháp đầu tư phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của khách hàng. Quản lý, theo dõi và cập nhật thông tin về hồ sơ khách hàng, tình hình đầu tư và các dịch vụ cung cấp. Thực hiện các cuộc gặp gỡ và tư vấn để đưa ra các chiến lược đầu tư phù hợp Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của cấp quản lý. Hỗ trợ thực hiện các công việc trong Công ty theo yêu cầu của giám đốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng... Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương Tin học văn phòng:Thành thạo Kỹ năng:

Tại CÔNG TY TNHH CHIGIN Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ; Chế độ thưởng các ngày lễ, tết lớn trong năm Tham gia teambulding, nghỉ mát, Year End Party...định kỳ hàng năm.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHIGIN

