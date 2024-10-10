Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Set up Vận hành hoạt động các Bộ phận, Phòng ban của Công ty
- Tham mưu Lên cơ chế chính chính sách các bộ phận trong công ty cho giám đốc
- Đôn đốc các bộ phận trong công ty trong việc tiếp cận, ký kết hợp đồng.
- Báo cáo định kỳ tình hình công việc cho lãnh đạo Công ty.
- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các trường đai học/cao đẳng
-Có ít nhất 03 năm làm Trợ lý Giám đốc
- Phong cách tự tin, có khả năng giao tiếp tốt, năng động trong công tác ngoại giao.
- Ngoại hình khá, không khuyết tật, không hình xăm.
-Cao 162cm trở lên
- Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn.
- Có trách nhiệm, trung thực, cẩn thận với công việc.
-Trình độ sử dụng máy tính, internet, mạng xã hội: sử dụng thành thạo các chương trình vi tính văn phòng, các công cụ giao tiếp, kết nối internet: Email, Website, Skype, Facebook, Zalo....
- Độ tuổi: 30-39
-Giới tính: Nữ
-Nơi làm việc: Hà nội
-ưu tiên các ứng viên đã từng làm Sales admin, Kinh doanh
- ứng viên đã từng làm các Công ty kinh doanh: Sắt thép, gỗ, Vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất, máy móc thiết bị, vật tư

Tại CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương tháng: Thỏa thuận theo năng lực
- Môi trường làm việc tốt để phát triển chuyên môn, thu nhập ổn định,..
- Được đào tạo bài bản về công việc
- Thưởng tất cả các dịp lễ, tết, sinh nhật, thành lập công ty, lương tháng 13, Du lịch hằng năm
- Tăng lương theo định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM

CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Toà nhà Đa Năng Số 169, Phố Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

