Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Set up Vận hành hoạt động các Bộ phận, Phòng ban của Công ty

- Tham mưu Lên cơ chế chính chính sách các bộ phận trong công ty cho giám đốc

- Đôn đốc các bộ phận trong công ty trong việc tiếp cận, ký kết hợp đồng.

- Báo cáo định kỳ tình hình công việc cho lãnh đạo Công ty.

- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các trường đai học/cao đẳng

-Có ít nhất 03 năm làm Trợ lý Giám đốc

- Phong cách tự tin, có khả năng giao tiếp tốt, năng động trong công tác ngoại giao.

- Ngoại hình khá, không khuyết tật, không hình xăm.

-Cao 162cm trở lên

- Có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn.

- Có trách nhiệm, trung thực, cẩn thận với công việc.

-Trình độ sử dụng máy tính, internet, mạng xã hội: sử dụng thành thạo các chương trình vi tính văn phòng, các công cụ giao tiếp, kết nối internet: Email, Website, Skype, Facebook, Zalo....

- Độ tuổi: 30-39

-Giới tính: Nữ

-Nơi làm việc: Hà nội

-ưu tiên các ứng viên đã từng làm Sales admin, Kinh doanh

- ứng viên đã từng làm các Công ty kinh doanh: Sắt thép, gỗ, Vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất, máy móc thiết bị, vật tư

Tại CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương tháng: Thỏa thuận theo năng lực

- Môi trường làm việc tốt để phát triển chuyên môn, thu nhập ổn định,..

- Được đào tạo bài bản về công việc

- Thưởng tất cả các dịp lễ, tết, sinh nhật, thành lập công ty, lương tháng 13, Du lịch hằng năm

- Tăng lương theo định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DVTM & XNK SECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.