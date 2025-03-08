Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Videco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập trung bình 8 - 20 tr/1 tháng bao gồm lương cố định + thưởng. Được học tập miễn phí các khóa học chuyên sâu về Marketing và Phát triển bản thân. Được đào tạo trực tiếp và tạo ra sự thay đổi tích cực cho Khách hàng và cộng đồng. Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa để sáng tạo, và chủ động trong công việc., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Sắp xếp lịch làm việc, gặp gỡ đối tác, khách hàng. Hỗ trợ, xây dựng và duy trì mối quan hệ chất lượng.

Quản lý danh sách khách hàng, học viên và cập nhập các thông tin về họ, hỗ trợ họ thực hành sau chương trình.

Hỗ trợ các học viên đạt được kết quả tốt nhất trong chương trình họ tham gia và phối hợp với các bộ phận liên quan.

Tham gia tổ chức các sự kiện online và offline, trao giá trị cho khách hàng và giúp khách hàng đạt kết quả họ mong muốn và thông tin cho các học viên.

Hỗ trợ tôi các tin nhắn, bài đăng và phối hợp với phòng truyền thông để chăm sóc các kênh của tôi..

Sử dụng các hệ thống quản lý khách hàng, phần mềm chăm sóc..

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích công nghệ (Bạn sẽ học về các công nghệ mới nhất về marketing hiện tại như hệ thống tự động, Chatgpt... và bạn cần thực hành những công cụ đó)

Cần có kỹ năng chăm sóc và hỗ trợ khách hàng. Quan tâm tới mọi người, đặt sự thành công của khách hàng hơn là lợi nhuận.

Kỹ năng sắp xếp công việc và xử lý các vấn đề

Ứng viên là người năng động, hiệu suất cao và bạn sẵn sàng làm việc tích cực

Sử dụng được các công cụ thiết kế như canva hoặc đã làm trong ngành đào tạo, Marketing là một lợi thế.

Cẩn thận, trung thực, cầu tiến

Tại Công Ty Cổ Phần Videco Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Videco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin