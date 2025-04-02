Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần phát triển Cường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty Cổ phần phát triển Cường Phát
- Hà Nội: Tòa nhà Sông Đà, Số 131 Đ. Trần Phú, P. Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Đảm bảo hỗ trợ hiệu quả cho phòng kinh doanh trong việc quản lý và xử lý đơn hàng, hợp đồng, cũng như duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Tăng cường hiệu suất làm việc của phòng kinh doanh thông qua việc tổ chức, theo dõi và báo cáo các hoạt động kinh doanh.
Góp phần xây dựng sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng đối với công ty thông qua việc hỗ trợ kịp thời và chính xác các yêu cầu phát sinh.
Tiếp nhận và xử lý đơn hàng.
Cập nhật hệ thống AMIS CRM.
Quản lý hợp đồng, báo giá, phiếu xuất kho.
Liên kết giao hàng:
Theo dõi và điều phối tình trạng giao hàng, hỗ trợ khách hàng khi cần.
Xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng.
Chuẩn bị tài liệu hỗ trợ như brochure, catalogue, bảng test sản phẩm.
Báo cáo định kỳ (ngày, tuần, tháng, quý, năm) cho cấp quản lý.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng tin học văn phòng (Google Docs, Sheets, Forms, PowerPoint, Canva).
Kỹ năng quản lý tài liệu và xử lý tình huống nhanh nhạy.
Tại Công ty Cổ phần phát triển Cường Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ & năng động, tạo điều kiện cho nhân viên tự quyết định & sáng tạo
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ, lãnh đạo tâm lý, theo sát lộ trình đào tạo và phát triển của nhân viên để thăng tiến lên các vị trí lãnh đạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần phát triển Cường Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI