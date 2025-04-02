Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần phát triển Cường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Đảm bảo hỗ trợ hiệu quả cho phòng kinh doanh trong việc quản lý và xử lý đơn hàng, hợp đồng, cũng như duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Tăng cường hiệu suất làm việc của phòng kinh doanh thông qua việc tổ chức, theo dõi và báo cáo các hoạt động kinh doanh.

Góp phần xây dựng sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng đối với công ty thông qua việc hỗ trợ kịp thời và chính xác các yêu cầu phát sinh.

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng.

Cập nhật hệ thống AMIS CRM.

Quản lý hợp đồng, báo giá, phiếu xuất kho.

Liên kết giao hàng:

Theo dõi và điều phối tình trạng giao hàng, hỗ trợ khách hàng khi cần.

Xử lý vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng.

Chuẩn bị tài liệu hỗ trợ như brochure, catalogue, bảng test sản phẩm.

Báo cáo định kỳ (ngày, tuần, tháng, quý, năm) cho cấp quản lý.