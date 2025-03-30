Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần thương mại cảnh quan An Viên làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tiếp nhận thông tin từ ban giám đốc, hỗ trợ chăm sóc khách hàng, tư vấn, đàm phán và ký kết hợp đồng.

Hỗ trợ Giám đốc trong công tác đối ngoại, tham gia các hoạt động khác..

Soạn thảo, theo dõi và quản lý hợp đồng, báo giá và các văn bản liên quan.

Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc