Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần thương mại cảnh quan An Viên làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty cổ phần thương mại cảnh quan An Viên
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 68 Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Tiếp nhận thông tin từ ban giám đốc, hỗ trợ chăm sóc khách hàng, tư vấn, đàm phán và ký kết hợp đồng.
Hỗ trợ Giám đốc trong công tác đối ngoại, tham gia các hoạt động khác..
Soạn thảo, theo dõi và quản lý hợp đồng, báo giá và các văn bản liên quan.
Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tổi thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương như sale/CSKH/ Telesale/ Sale Admin
Nhanh nhẹn, ham học hỏi, giao tiếp tốt
Yêu thích mảng cảnh quan, sân vườn
Ngoại hình chỉn chu, chuyên nghiệp
Nhanh nhẹn, ham học hỏi, giao tiếp tốt
Yêu thích mảng cảnh quan, sân vườn
Ngoại hình chỉn chu, chuyên nghiệp
Tại Công ty cổ phần thương mại cảnh quan An Viên Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại cảnh quan An Viên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
