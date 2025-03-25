Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hà Nội: 963/3C Âu Cơ, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Chăm sóc và phát triển mối quan hệ khách hàng
Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến nghiệp vụ
Thương thảo, báo giá và hoàn thiện hợp đồng với khách hàng
Phối hợp với bộ phận hậu mãi take care đơn hàng của khách, dịch thuật tài liệu liên quan đến đơn hàng
Đi công tác các tỉnh khi có yêu cầu công việc

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng trung hoặc tiếng trung trình độ HSK5 trở lên, tiếng trung giao tiếp tốt
Ưu tiên ứng viên có kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế (Canva, photoshop...) và các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc như xiaohongshu, wechat, douyin,...
Có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn hỗ trợ khách hàng là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cứng: 8-20 triệu/ tháng
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Tổng thu nhập khi đạt KPI: 25-40 triệu/ tháng
Có nhiều cơ hội tiếp xúc với khách hàng Trung Quốc giúp trau đổi kỹ năng giao tiếp và trình độ tiếng trung.
Làm việc giờ hành chính Thứ 2- Thứ 6. NGHỈ THỨ 7 - CHỦ NHẬT
NGHỈ THỨ 7 - CHỦ NHẬT
Có cơ hội được đi công tác Trung Quốc để mở rộng mối quan hệ và phát triển bản thân.
Được đào tạo chuyên sâu về kiến thức chuyên môn, rèn luyện khả năng ngoại ngữ.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động,
Có cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Thưởng ngày Lễ/Tết trong năm.
Hưởng 12 ngày phép năm nguyên lương.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 74 Ngõ 12 Phố Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

