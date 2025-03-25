Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES
Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 963/3C Âu Cơ, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu
Chăm sóc và phát triển mối quan hệ khách hàng
Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến nghiệp vụ
Thương thảo, báo giá và hoàn thiện hợp đồng với khách hàng
Phối hợp với bộ phận hậu mãi take care đơn hàng của khách, dịch thuật tài liệu liên quan đến đơn hàng
Đi công tác các tỉnh khi có yêu cầu công việc
Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng trung hoặc tiếng trung trình độ HSK5 trở lên, tiếng trung giao tiếp tốt
Ưu tiên ứng viên có kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế (Canva, photoshop...) và các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc như xiaohongshu, wechat, douyin,...
Có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn hỗ trợ khách hàng là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Cứng: 8-20 triệu/ tháng
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Tổng thu nhập khi đạt KPI: 25-40 triệu/ tháng
Có nhiều cơ hội tiếp xúc với khách hàng Trung Quốc giúp trau đổi kỹ năng giao tiếp và trình độ tiếng trung.
Làm việc giờ hành chính Thứ 2- Thứ 6. NGHỈ THỨ 7 - CHỦ NHẬT
NGHỈ THỨ 7 - CHỦ NHẬT
Có cơ hội được đi công tác Trung Quốc để mở rộng mối quan hệ và phát triển bản thân.
Được đào tạo chuyên sâu về kiến thức chuyên môn, rèn luyện khả năng ngoại ngữ.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động,
Có cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Thưởng ngày Lễ/Tết trong năm.
Hưởng 12 ngày phép năm nguyên lương.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau thử việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
