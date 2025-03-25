Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 963/3C Âu Cơ, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Chăm sóc và phát triển mối quan hệ khách hàng

Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến nghiệp vụ

Thương thảo, báo giá và hoàn thiện hợp đồng với khách hàng

Phối hợp với bộ phận hậu mãi take care đơn hàng của khách, dịch thuật tài liệu liên quan đến đơn hàng

Đi công tác các tỉnh khi có yêu cầu công việc

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng trung hoặc tiếng trung trình độ HSK5 trở lên, tiếng trung giao tiếp tốt

Ưu tiên ứng viên có kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế (Canva, photoshop...) và các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc như xiaohongshu, wechat, douyin,...

Có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn hỗ trợ khách hàng là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cứng: 8-20 triệu/ tháng

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Tổng thu nhập khi đạt KPI: 25-40 triệu/ tháng

Có nhiều cơ hội tiếp xúc với khách hàng Trung Quốc giúp trau đổi kỹ năng giao tiếp và trình độ tiếng trung.

Làm việc giờ hành chính Thứ 2- Thứ 6. NGHỈ THỨ 7 - CHỦ NHẬT

NGHỈ THỨ 7 - CHỦ NHẬT

Có cơ hội được đi công tác Trung Quốc để mở rộng mối quan hệ và phát triển bản thân.

Được đào tạo chuyên sâu về kiến thức chuyên môn, rèn luyện khả năng ngoại ngữ.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động,

Có cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Thưởng ngày Lễ/Tết trong năm.

Hưởng 12 ngày phép năm nguyên lương.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUỐC TẾ LEGAL EYES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin