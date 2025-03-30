Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Dịch cuộc họp online, trực tiếp với khách hàng nước ngoài.

Trợ lý tổng giám đốc các công việc liên quan.

Phiên dịch, biên dịch tiếng Anh.

Báo cáo công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng/Ban lãnh đạo Công ty.

Là đầu mối tiếp nhận, rà soát hợp đồng, các tài liệu liên quan từ đối tác nước ngoài.

Xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm.

Chi tiết cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm liên quan đến công việc.

Tiếng Anh tốt.

Có kinh nghiệm sales/trợ lý sales ít nhất 1 năm trở lên.

Có thể công tác xa, dài ngày trong và ngoài nước.

Ưu tiên ứng viên hiểu biết về kinh tế quốc tế.

Khả năng giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo, tính cẩn thận trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Có khả năng chủ động trong công việc, tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12.000.000-15.000.000 VND + phụ cấp ( đi lại máy bay , chỗ ở + điện thoại) +Thưởng (KPI ds)

Tổng thu nhập: trên 20.000.000 VND /tháng

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp

Được phát huy tối đa năng lực bản thân trong mảng công việc được giao.

Được tham gia vào các buổi đào tạo nội bộ, chia sẻ kinh nghiệm của công ty.

Lương tháng 13, xét nâng lương 6 tháng/lần.

Phép năm 12 ngày

Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Được thưởng thức tea break với trà sữa, cà phê, snack, …

Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin