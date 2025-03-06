Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập từ 8 - 11 Tr (gồm lương cứng + kpi + thưởng doanh thu + thâm niên...), deal theo năng lực Làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp Tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ Teambuilding, du lịch, gala cùng công ty hàng năm Thưởng lễ, tết, sinh nhật.... Công ty cung cấp pc, tai nghe..., Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Công việc liên quan đến Marketing (Trợ lý)

Theo dõi, báo cáo định kì cho Trưởng phòng (báo cáo chỉ số, chi phí, hành động)

Tham gia cùng phòng Marketing, các bộ phận, lập và tổng hợp các báo cáo hành động của các bộ phận

Thường xuyên giám sát việc thực hiện các kế hoạch hành động của các bộ phận trong phòng Marketing

Kiểm tra luồng vận hành, phối hợp với DVKH giám sát các trường hợp sai phạm ở CN, giám sát việc thực hiện quỹ chiết khấu MKT, kịp thời đưa cảnh báo khi có vấn đề phát sinh;

Tham mưu cho trưởng phòng Marketing trong việc lập kế hoạch MKT và lên kế hoạch tháng, quý năm về số liệu MKT, data

Công việc hành chính

Công tác hành chính văn thư của bộ phận + hệ thống tài liệu

Set up lịch họp, lịch công tác cho trưởng phòng Marketing

Thực hiện các công khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng trong phạm vi công việc

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn & chuyên môn

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kiến thức về quy trình vận hành, quản lý số liệu và báo cáo trong Marketing.

2. Kinh nghiệm làm việc

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc trong lĩnh vực Marketing, Kinh doanh, Quản lý dự án.

3. Kỹ năng & năng lực

Kỹ năng phân tích và tổng hợp số liệu tốt, thành thạo Excel và các công cụ báo cáo.

Kỹ năng tổ chức, giám sát và quản lý công việc hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và phối hợp với các phòng ban.

Kỹ năng lập kế hoạch, sắp xếp công việc khoa học.

Khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy, tư duy logic.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

4. Phẩm chất & thái độ

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Chủ động, linh hoạt và có tinh thần học hỏi.

Trung thực, bảo mật thông tin và tuân thủ quy trình.

Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 11 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Thú Y PetHealth

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin