Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SẮC MÀU MOMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng, nhập đơn và số lượng sản phẩm lên hệ thống.

Làm việc với bộ phận kho để đảm báo đơn hàng được xuất kho chính xác đúng đủ.

Điều phối vận chuyển, sắp xếp lịch xuất hàng và cập nhật tình trạng đơn hàng cho khách.

Hỗ trợ làm hợp đồng, xuất hoá đơn chứng từ cho khách hàng (nếu có)

Tiếp nhận và xử lý khiếp nại liên quan đến sản phẩm, quà tặng, dịch vụ vận chuyển...

Hỗ trợ đổi trả hàng hoá theo chính sách của công ty,\\

Gọi điện, hỏi han, chăm sóc khách hàng và lắng nghe ý kiến về tình hình bán hàng,

Phối hợp với sales theo dõi công nợ của khách hàng, nhắc nhở khách thanh toán đúng hạn.

Hỗ trợ bộ phận kế toán trong việc rà soát, đối soát công nợ & cập nhật tình trạng thanh toán của từng khách hàng.

Phối hợp xử lý các khoản thưởng, chiết khấu, chương trình tích lũy theo quy định công ty.

Theo dõi, liên hệ nhắc nhở đại lý thuộc khu vực phụ trách nếu có thông tin bán sai giá so với quy định giá của nhãn hàng.

Phối hợp với phòng/kênh TMĐT/ NPP để có phương án xử lý với trường hợp nhắc nhở nhiều nhưng không hợp tác.

Phân tích số liệu, đề xuất giải pháp cải thiện quy trình xử lý đơn hàng & chăm sóc khách hàng.

Theo dõi xu hướng và tỷ lệ sản phẩm và quà tặng bán ra

Phối hợp với các bộ phận: sales, kho, nhập hàng, kế toán để tối ưu hiệu quả vận hành.