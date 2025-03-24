Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SẮC MÀU MOMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SẮC MÀU MOMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH SẮC MÀU MOMO
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH SẮC MÀU MOMO

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẮC MÀU MOMO

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, tòa A3, chung cư An Bình, 232 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng, nhập đơn và số lượng sản phẩm lên hệ thống.
Làm việc với bộ phận kho để đảm báo đơn hàng được xuất kho chính xác đúng đủ.
Điều phối vận chuyển, sắp xếp lịch xuất hàng và cập nhật tình trạng đơn hàng cho khách.
Hỗ trợ làm hợp đồng, xuất hoá đơn chứng từ cho khách hàng (nếu có)
Tiếp nhận và xử lý khiếp nại liên quan đến sản phẩm, quà tặng, dịch vụ vận chuyển...
Hỗ trợ đổi trả hàng hoá theo chính sách của công ty,\\
Gọi điện, hỏi han, chăm sóc khách hàng và lắng nghe ý kiến về tình hình bán hàng,
Phối hợp với sales theo dõi công nợ của khách hàng, nhắc nhở khách thanh toán đúng hạn.
Hỗ trợ bộ phận kế toán trong việc rà soát, đối soát công nợ & cập nhật tình trạng thanh toán của từng khách hàng.
Phối hợp xử lý các khoản thưởng, chiết khấu, chương trình tích lũy theo quy định công ty.
Theo dõi, liên hệ nhắc nhở đại lý thuộc khu vực phụ trách nếu có thông tin bán sai giá so với quy định giá của nhãn hàng.
Phối hợp với phòng/kênh TMĐT/ NPP để có phương án xử lý với trường hợp nhắc nhở nhiều nhưng không hợp tác.
Phân tích số liệu, đề xuất giải pháp cải thiện quy trình xử lý đơn hàng & chăm sóc khách hàng.
Theo dõi xu hướng và tỷ lệ sản phẩm và quà tặng bán ra
Phối hợp với các bộ phận: sales, kho, nhập hàng, kế toán để tối ưu hiệu quả vận hành.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ,tốt nghiệp chuyên ngành bất kì trình độ cao đẳng trở lên;
Yêu cầu dưới 1 năm kinh nghiệm
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Google sheet)
Tư duy logic, cẩn thận, tỉ mỉ.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng hợp tác hài hòa với đồng nghiệp trong và ngoài bộ phận, nhiệt tình, lạc quan, cầu tiến và có khả năng chịu áp lực cao;

Tại CÔNG TY TNHH SẮC MÀU MOMO Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẮC MÀU MOMO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẮC MÀU MOMO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: KĐT Mỹ đình 1, Nam Từ Liêm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

