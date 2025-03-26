Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 66 Trung Phụng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Phiên dịch khẩu ngữ và tài liệu liên quan khi cấp trên yêu cầu.
Gọi theo data có sẵn để giới thiệu về thương hiệu, tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng có nhu cầu về thông tin nhượng quyền, giúp khách hàng đạt được mục tiêu kinh doanh và quảng bá thương hiệu hiệu quả.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng và tối ưu hóa khả năng hợp tác lâu dài.
Cùng giám đốc gặp gỡ, thuyết phục đàm phán với đối tác về việc ký kết hợp đồng.
Thực hiện các công việc khác được yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng
Thời gian làm việc: 9h00-18h00 , nghỉ trưa 1 tiếng, từ thứ 2-7
Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động (BHXH,BHYT…) theo quy định công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Ăn trưa tại văn phòng
Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC QUỐC TẾ SUDANING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 31 Hàng Khay, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

