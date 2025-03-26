Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 131 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ phòng kinh doanh triển khai công việc.

Tổng hợp cung cấp các số liệu cần thiết cho phòng kinh doanh.

Tư vấn, báo giá cho khách hàng qua điện thoại, email.

Tổng hợp các báo cáo từ sales, phòng KD gửi ban giám đốc.

Giám sát, đôn đốc kinh doanh thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn từ TPKD, BGĐ

Thực hiện công việc khác theo sự phân công từ trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ giới, từ 23 đến 30 tuổi

Bằng cấp: Cao đẳng trở lên

Chuyên ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Marketing

Sử dụng tốt tin học văn phòng: Word, Excel

Nhanh nhẹn, Chăm chỉ, cẩn thận, Có khả năng phân tích và lập báo cáo tư duy. logic

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương CB: 8tr + Thưởng

Thời gian làm việc: 8h-17h, từ T2- T7 (nghỉ CN)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động.

Du lịch, nghỉ mát, teambuilding...

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, có cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH TRANG

