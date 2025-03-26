Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH TRANG
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH TRANG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 131 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ phòng kinh doanh triển khai công việc.
Tổng hợp cung cấp các số liệu cần thiết cho phòng kinh doanh.
Tư vấn, báo giá cho khách hàng qua điện thoại, email.
Tổng hợp các báo cáo từ sales, phòng KD gửi ban giám đốc.
Giám sát, đôn đốc kinh doanh thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn từ TPKD, BGĐ
Thực hiện công việc khác theo sự phân công từ trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ giới, từ 23 đến 30 tuổi
Bằng cấp: Cao đẳng trở lên
Chuyên ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Marketing
Sử dụng tốt tin học văn phòng: Word, Excel
Nhanh nhẹn, Chăm chỉ, cẩn thận, Có khả năng phân tích và lập báo cáo tư duy. logic
Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương CB: 8tr + Thưởng
Thời gian làm việc: 8h-17h, từ T2- T7 (nghỉ CN)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động.
Du lịch, nghỉ mát, teambuilding...
Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, có cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH TRANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 131 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

