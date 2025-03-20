Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP HOÀNG HẢI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ô số 5, Khu liền kề, Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh

Soạn thảo các văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh như: Làm báo giá, thư chào hàng, hợp đồng và chuẩn bị hồ sơ chứng từ liên quan tới việc thực hiện hợp đồng giữa công ty với khách hàng.

Quản lý và lưu trữ các chứng từ tài liệu liên quan đến hoạt động của bộ phận Sale.

Cập nhật số liệu và lập báo cáo doanh số bán hàng theo tuần/ tháng/ quý/ năm.

Quản lý, theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, tình hình công nợ phải thu với khách hàng.

Đề xuất mua sắm công cụ, dụng cụ, VPP sử dụng trong bộ phận.

Hỗ trợ CBNV trong bộ phận đi công tác như: Làm đề xuất công tác, làm quyết toán chi phí công tác, đầu mối nhận bảng chấm công....

Thực hiện một số công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ,Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Hành chính, quản trị kinh doanh…

Có 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Sales admin.

Có khả năng tư duy logic, kỹ năng xử lý tình huống tốt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP HOÀNG HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + PC ăn trưa.Thưởng Lễ/tết và thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh.

Đóng bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Định kỳ xét tăng lương 1 lần/ năm.

Team building, Gala diner, du lịch hàng năm.

Ngày nghỉ: Theo quy định Nhà Nước Việt Nam hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP HOÀNG HẢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin