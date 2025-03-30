Tuyển Trợ lý kinh doanh Admicro (Công ty CP VCCorp) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trợ lý kinh doanh Admicro (Công ty CP VCCorp) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Admicro (Công ty CP VCCorp)
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Admicro (Công ty CP VCCorp)

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Admicro (Công ty CP VCCorp)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia xây dựng và theo dõi chỉ tiêu tháng/quý/ năm định kỳ cho các team sale/ phát triển kinh doanh và chỉ tiêu trên các nhãn hàng, khách hàng.
Theo dõi thông tin tiến độ hợp tác và tiềm năng của khách hàng, nhãn hàng trên hệ thống CRM và thông tin từ sale/ phát triển kinh doanh để đánh giá, đề xuất các hoạt động phù hợp.
Hỗ trợ giải quyết vướng mắc của nhân viên kinh doanh trong quá trình bán hàng (Thương lượng hợp đồng hợp tác; tháo gỡ các rào cản, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ vận hành quảng cáo).
Theo dõi quá trình khai thác cơ hội mới, đánh giả tỷ lệ chốt hợp đồng, điều chuyển cơ hội phù hợp với nhân viên kinh doanh.
Phối hợp với các bộ phận, tham gia vào các hoạt động Marketing, chăm sóc khách hàng của công ty, khối kinh doanh. Tham gia xây dựng chiến dịch giới thiệu sản phẩm mới trực tiếp đến khách hàng, hỗ trợ tăng doanh số cho sản phẩm mới ra mắt.
Thực hiện các báo cáo giao ban, báo cáo định kỳ, báo cáo các dự án đang triển khai với cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh doanh hoặc các ngành có liên quan.
Có kinh nghiệm từ 2 năm tại các vị trí trợ lý kinh doanh hoặc kinh doanh và các vị trí tương tự.
Sử dụng tốt excel, báo cáo, số liệu.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
Có tư duy linh hoạt, nhạy về số.
Có tinh thần nhanh nhẹn, chủ động.

Tại Admicro (Công ty CP VCCorp) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thương lượng theo năng lực.
Thưởng quý, năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc và tình hình kinh doanh bao gồm: Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPIs, OKRs, thưởng thành tích vượt trội, thưởng nóng.
Thưởng hiệu quả cuối năm theo hiệu quả công việc, kết quả kinh doanh và quy định công ty, thưởng thâm niên làm việc, thưởng tự khoe (thành tích cá nhân, bộ phận).
Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng.
Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp.
Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo
Là đồng nghiệp của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, Digital Marketing và đội ngũ hơn 300 lập trình viên Web, Mobile, AI, Big Data đầy tài năng.
Các sự kiện, hoạt động văn hóa đa dạng, trẻ trung (Lễ tết, thành lập công ty, khối, giải bóng đá, tổng kết, Miss VC, radio Mõ Làng,…)
Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định của Luật và của Công ty.
Chế độ nghỉ mát theo quy chế của công ty.
Chế độ nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động.
Chế độ hiếu, hỉ, sinh con.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Admicro (Công ty CP VCCorp)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Admicro (Công ty CP VCCorp)

Admicro (Công ty CP VCCorp)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng Hà Nội:Địa chỉ: Tầng 20, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

