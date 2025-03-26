Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Trợ lý kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tham gia trực tiếp vào việc biên, phiên dịch dự án về Công nghệ Thông tin.
Tham gia các buổi meeting với khách hàng Nhật
Trao đổi trực tiếp với khách hàng qua Email, Skype (hoặc Chatwork, Slack) để điều chỉnh thống nhất yêu cầu, báo cáo công việc định kỳ
Có trách nhiệm trong việc kết nối giữa team và khách hàng
Tiếp nhận và quản lý tài liệu, yêu cầu từ Khách hàng Nhật, từ đội dự án
Dịch các loại tài liệu đã tiếp nhận theo yêu cầu, đảm bảo đúng các nguyên tắc, quy trình dịch thuật của Công ty
Phiên dịch cho các buổi họp với Khách hàng Nhật của đội dự án
Hỗ trợ các công việc Sales Admin khi cần
Phỏng vấn 01 vòng (Tiếng Việt + Tiếng Nhật)

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, có từ 6 tháng kinh nghiệm với vai trò Sales Admin trong công ty CNTT (IT)
Tiếng Nhật giao tiếp thành thạo (tương đương N2, N1)
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm Biên phiên dịch tiếng nhật trong ngành IT hoặc từng học tập/ làm việc tại Nhật Bản
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn (12-18M/ tháng) + Thưởng dự án
/ tháng
Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án lên đến 2 tháng lương/năm, thưởng Tết và các dịp lễ...
Xét tăng lương 2 lần/năm: 1 lần theo định kỳ và 1 lần đột xuất theo năng lực và hiệu quả công việc
Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Tinhvan Care
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông.....
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm....
Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân
Được hỗ trợ 50% chi phí các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm, được tăng ngay 1 bậc lương ngay khi nhận chứng chỉ
Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản,Singapore với các ứng viên có tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng sinh viên HACINO, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-kinh-doanh-thu-nhap-12-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job341229
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần Data Impact
Tuyển Trợ lý kinh doanh công ty cổ phần Data Impact làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
công ty cổ phần Data Impact
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG
Hạn nộp: 15/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trợ lý kinh doanh Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Trợ lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Trợ lý kinh doanh ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 294 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 294 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHIM VÀ TRUYỀN THÔNG ỐC SÊN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHIM VÀ TRUYỀN THÔNG ỐC SÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHIM VÀ TRUYỀN THÔNG ỐC SÊN
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần Data Impact
Tuyển Trợ lý kinh doanh công ty cổ phần Data Impact làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
công ty cổ phần Data Impact
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG
Hạn nộp: 15/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trợ lý kinh doanh Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Trợ lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Trợ lý kinh doanh ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần ICORP
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Goly làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Goly
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MINH ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MINH ĐỨC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Hương Việt Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Hương Việt Group
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH RSL GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH RSL GROUP
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM). làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH NOROO-NANPAO PAINTS & COATINGS (VIỆT NAM).
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh IZISolution làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu IZISolution
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN - THT
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BEPTOP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BEPTOP VIỆT NAM
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty CP Nesta-Auto Giải Phóng làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty CP Nesta-Auto Giải Phóng
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH MÁY MÓC FULI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MÁY MÓC FULI VIỆT NAM
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
8.5 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AMM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ AMM
8.5 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH OCean Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH OCean Capital
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Khỏe Thái Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Giải Pháp Khỏe Thái Dương
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Không gian mới làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Không gian mới
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Vietnam Groove làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Vietnam Groove
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH VIỆT NAM CAMCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 14 Triệu Công Ty TNHH VIỆT NAM CAMCOM
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU BYAWE
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh T.H.I. Group (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận T.H.I. Group (Vietnam) Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dịch Vụ Y Tế Medici
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm