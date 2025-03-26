Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh

Tham gia trực tiếp vào việc biên, phiên dịch dự án về Công nghệ Thông tin.

Tham gia các buổi meeting với khách hàng Nhật

Trao đổi trực tiếp với khách hàng qua Email, Skype (hoặc Chatwork, Slack) để điều chỉnh thống nhất yêu cầu, báo cáo công việc định kỳ

Có trách nhiệm trong việc kết nối giữa team và khách hàng

Tiếp nhận và quản lý tài liệu, yêu cầu từ Khách hàng Nhật, từ đội dự án

Dịch các loại tài liệu đã tiếp nhận theo yêu cầu, đảm bảo đúng các nguyên tắc, quy trình dịch thuật của Công ty

Phiên dịch cho các buổi họp với Khách hàng Nhật của đội dự án

Hỗ trợ các công việc Sales Admin khi cần

Phỏng vấn 01 vòng (Tiếng Việt + Tiếng Nhật)

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, có từ 6 tháng kinh nghiệm với vai trò Sales Admin trong công ty CNTT (IT)

Tiếng Nhật giao tiếp thành thạo (tương đương N2, N1)

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm Biên phiên dịch tiếng nhật trong ngành IT hoặc từng học tập/ làm việc tại Nhật Bản

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn (12-18M/ tháng) + Thưởng dự án

Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án lên đến 2 tháng lương/năm, thưởng Tết và các dịp lễ...

Xét tăng lương 2 lần/năm: 1 lần theo định kỳ và 1 lần đột xuất theo năng lực và hiệu quả công việc

Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Tinhvan Care

Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông.....

Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm....

Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân

Được hỗ trợ 50% chi phí các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm, được tăng ngay 1 bậc lương ngay khi nhận chứng chỉ

Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản,Singapore với các ứng viên có tiếng Nhật hoặc tiếng Anh

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

