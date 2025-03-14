Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY CÔNG TRÌNH Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 2, CN8, Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Hỗ trợ các nhân viên kinh doanh bán hàng, làm hợp đồng, báo giá..

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh online và offline.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing để quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Theo dõi và quản lý doanh số bán hàng, báo cáo kết quả công việc định kỳ.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và đưa ra các đề xuất chiến lược kinh doanh.

Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, triển lãm, hội chợ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng tìm kiếm thông tin và xử lý thông tin tốt.

Có khả năng sử dụng các công cụ tìm kiếm khách hàng online là một lợi thế (Facebook, Zalo, Google...).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY CÔNG TRÌNH Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng doanh số hấp dẫn, thưởng lễ, tết, thưởng cuối năm.

Được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ MÁY CÔNG TRÌNH Á CHÂU

