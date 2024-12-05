Tuyển Trợ lý kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: - Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

- Tìm kiếm, tiếp xúc và tư vấn khách hàng trên địa bàn quản lý các sản phẩm do công ty cung cấp

- Phát triển và quản lý kênh cộng tác viên/ đại lý để tiếp nhận các thông tin khách hàng

- Thực hiện, hướng dẫn, hỗ trợ, điều hành các nhân viên trong địa bàn thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm đảm bảo doanh thu

- Theo dõi, cảnh báo, báo cáo theo định kỳ về kết quả tìm kiếm nguồn việc, doanh thu, công nợ theo quy định của công ty

- Trình độ: Đại học các chuyên ngành về xây dựng, Kinh tế, QTKD, Marketing, Ngoại thương ....

- Giới tính: Nam, dưới <=35 tuổi.

- Kinh nghiệm: Có 03 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệp kinh doanh các mảng xây dựng dân dụng: thiết kế, nội thất, trọn gói, ...

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình từ 12 triệu – 30 triệu/tháng tùy theo năng lực.

- Hưởng các chế độ phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ dưỡng hàng năm, nghỉ lễ/ tết theo quy định....

- Được tham gia đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật và công ty

- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động. Có cơ hội được phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

