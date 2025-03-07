Tuyển Trợ lý kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

Thanh Hóa

- Được tham gia đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật và công ty

- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động. Có cơ hội được phát triển bản thân, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, tiếp xúc và tư vấn khách hàng trên địa bàn quản lý các sản phẩm do công ty cung cấp
- Phát triển và quản lý kênh cộng tác viên/ đại lý để tiếp nhận các thông tin khách hàng
- Thực hiện, hướng dẫn, hỗ trợ, điều hành các nhân viên trong địa bàn thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm đảm bảo doanh thu
- Theo dõi, cảnh báo, báo cáo theo định kỳ về kết quả tìm kiếm nguồn việc, doanh thu, công nợ theo quy định của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học các chuyên ngành về xây dựng, Kinh tế, QTKD, Marketing, Ngoại thương ....
- Giới tính: Nam, dưới <=35 tuổi.
- Kinh nghiệm: Có 02 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệp kinh doanh các mảng xây dựng dân dụng: thiết kế, nội thất, trọn gói, ...

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL 0104753865-030 Tòa nhà Viettel Nam Đại lộ Lê Lợi, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

