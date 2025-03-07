Tuyển Trợ lý kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
- Thanh Hóa: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ dưỡng hàng năm, nghỉ lễ/ tết theo quy định....
- Được tham gia đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật và công ty
- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động. Có cơ hội được phát triển bản thân, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm, tiếp xúc và tư vấn khách hàng trên địa bàn quản lý các sản phẩm do công ty cung cấp
- Phát triển và quản lý kênh cộng tác viên/ đại lý để tiếp nhận các thông tin khách hàng
- Thực hiện, hướng dẫn, hỗ trợ, điều hành các nhân viên trong địa bàn thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm đảm bảo doanh thu
- Theo dõi, cảnh báo, báo cáo theo định kỳ về kết quả tìm kiếm nguồn việc, doanh thu, công nợ theo quy định của công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam, dưới <=35 tuổi.
- Kinh nghiệm: Có 02 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệp kinh doanh các mảng xây dựng dân dụng: thiết kế, nội thất, trọn gói, ...
Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL THANH HÓA - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
