Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài Chính làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3 & 6, Tòa nhà Dreamplex, 195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Lập và theo dõi kế hoạch kinh doanh với các khách hàng

Xử lý hợp đồng: Soạn thảo và quản lý các văn bản hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh như làm báo giá, thư chào hàng, hợp đồng...

Xử lý các vấn đề liên quan đề hồ sơ, thủ tục, biên bản dự án khách hàng

Làm hồ sơ thầu

Hỗ trợ phòng kinh doanh trong việc chuẩn bị các buổi gặp mặt với khách hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý dữ liệu và ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng

Hỗ trợ các dự án sản xuất về mặt thủ tục văn bản, giấy tờ, thủ tục thanh toán, thủ tục nghiệm thu

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Luật... hoặc các ngành tương đương

Có kinh nghiệm ở vị trí trợ lý kinh doanh, hành chính là một lợi thế

Chịu khó và có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài Chính Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng lương 13, thưởng kinh doanh, thưởng các ngày lễ đặc biệt (sinh nhật, 2/9, 20/10, 8/3, khai xuân...)

Xem xét đánh giá năng lực và tăng lương 1 lần/năm

Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đầy đủ theo luật

Khám sức khỏe định kỳ, gói bảo hiểm FSS care chuyên biệt

Du lịch 2 lần/năm, chương trình teambuilding kết nối hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài Chính

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin