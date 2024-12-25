Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài Chính làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài Chính
- Hồ Chí Minh: Tầng 3 & 6, Tòa nhà Dreamplex, 195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Lập và theo dõi kế hoạch kinh doanh với các khách hàng
Xử lý hợp đồng: Soạn thảo và quản lý các văn bản hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh như làm báo giá, thư chào hàng, hợp đồng...
Xử lý các vấn đề liên quan đề hồ sơ, thủ tục, biên bản dự án khách hàng
Làm hồ sơ thầu
Hỗ trợ phòng kinh doanh trong việc chuẩn bị các buổi gặp mặt với khách hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý dữ liệu và ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng
Hỗ trợ các dự án sản xuất về mặt thủ tục văn bản, giấy tờ, thủ tục thanh toán, thủ tục nghiệm thu
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí trợ lý kinh doanh, hành chính là một lợi thế
Chịu khó và có trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài Chính Thì Được Hưởng Những Gì
Xem xét đánh giá năng lực và tăng lương 1 lần/năm
Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đầy đủ theo luật
Khám sức khỏe định kỳ, gói bảo hiểm FSS care chuyên biệt
Du lịch 2 lần/năm, chương trình teambuilding kết nối hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài Chính
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
