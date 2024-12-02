Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: STH23A - 24 đường 1A KĐT Lê Hồng Phong 2 phường Phước Hải, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm dự án xin thương hiệu BHT báo giá vào dự án

- Liên hệ và gặp khách hàng trao đổi về các dự án,gói thầu.

- Hỗ trợ Sale gọi điện chăm sóc Khách hàng.

- Lên kế hoạch, lịch công tác,gặp gở khách hàng

- Thực hiện các công việc đột xuất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có thể đi công tác thường xuyên, văn hoá 12/12

- Trình độ trung cấp trở lên.

- Kỹ năng Giao tiếp, ngoại hình dễ nhìn, biết dùng đc bia rượu (số lượng ít)

- Có kiến thức chuyên ngành điện là 1 lợi thế.

- Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên.

- Năng động, nhiệt tình, hòa đồng, trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.

- Chế độ Bảo hiểm 24h, đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN... theo quy định của pháp luật.

- Thưởng lễ tết, tháng 13.

- Thưởng theo hiệu quả công việc KPI.

- Chính sách du lịch và khám sức khỏe hàng năm.

- Được đánh giá năng lực và cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH

