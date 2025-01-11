Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên Pricing Logistics biết tiếng Trung, làm việc tại TP.HCM:

• Thương lượng, làm việc với Co-loader, hãng tàu, đại lý để xây dựng, cập nhật bảng giá cước và dịch vụ tốt nhất lên hệ thống dữ liệu chung của công ty;

• Nhận thông tin từ Bộ Phận OP, Sale để thao tác Booking tàu cho khách;

• Định kỳ đánh giá chất lượng, giá cả, mối quan hệ với các địa lý/Coloader/Hãng tàu để chọn lọc đối tác tốt nhất;

• Kết hợp với nhân viên Sale giải quyết những vấn đề về tàu, và những câu hỏi về giá cước để giải đáp thắc mắc của khách hàng;

• Liên hệ check giá cước vận chuyển với các Shipping Lines/ Airlines/ Agents;

• Update thông tin cho bộ phận Kiểm soát chi phí để cập nhật dữ liệu lên hệ thống Công ty;

• Phối hợp với các bộ phận Kiểm soát chi phí, Kế toán để xử lý các vấn đề phát sinh.

岗位描述：

• 与共同承运人（Co-loader）、船公司、代理商谈判并合作，建立并更新最佳运价和服务，上传至公司共享数据系统；

• 接收来自运营部门（OP）、销售部门的客户订舱信息，并进行操作；

• 定期评估与各代理商/共同承运人/船公司的质量、价格和合作关系，以选择最佳合作伙伴；

• 与销售人员合作，解决关于船舶和运费的相关问题，为客户解答疑问；

• 与船公司、航空公司、代理商联系，查询运费价格；