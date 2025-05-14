Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RITA PHẠM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21E1 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Công tác báo cáo, phân tích số liệu kinh doanh:

Theo dõi, tổng hợp báo cáo và đốc thúc tình hình bán hàng của phòng kinh doanh.

Tổng hợp, kiểm tra và báo cáo kế hoạch doanh số.

Nhập và theo dõi KPIs bán hàng của phòng kinh doanh.

Cập nhật chính sách bán hàng theo từng khách hàng.

Tổng hợp dự trù hàng và đánh giá việc thực hiện dự trù.

Báo cáo tiến độ thực hiện bán hàng.

Tổng hợp và gửi kết quả trúng thầu còn hiệu lực cho bộ phận kinh doanh.

Báo cáo kinh doanh theo từng vị trí nhân viên, khu vực và theo kênh cho Ban giám đốc.

Công tác nghiên cứu thị trường:

Thu thập dữ liệu, nghiên cứu xu thế sản phẩm trên thị trường, bắt kịp xu hướng sản phẩm.

Phân tích dữ liệu từ các nguồn thu thập được, đánh giá tính phù hợp đối với các sản phẩm đang kinh doanh của Công ty.

Theo dõi và đánh giá kết quả phân tích.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

Tuổi: Dưới 35 tuổi

Tốt nghiệp Đại học Dược, kinh tế, marketing…

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên từng làm Công ty Dược, y tế, chăm sóc sức khỏe, có kinh nghiệm phân tích, đánh giá thị trường.

Kỹ năng tổng hợp số liệu, phân tích thị trường, nghiên cứu khách hàng tiềm năng.

Nhanh nhẹn, nhạy bén, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RITA PHẠM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 09 - 12 triệu/tháng.

Thưởng doanh số, thưởng năm, lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ.

Chế độ phúc lợi BHXH, phép năm… đầy đủ theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Du lịch, khám sức khỏe hàng năm.

Được đào tạo - training nâng cao kỹ năng.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Phong trào Công ty đa dạng, gắn kết và phát triển nhân viên cùng Công ty.

