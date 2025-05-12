Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH STD&D làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH STD&D
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH STD&D

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ hỗ trợ cho nhân viên kinh doanh hàng ngày bao gồm: xử lý nhu cầu, làm và theo dõi báo giá; tra cứu giá – thời gian giao hàng, tìm nguồn hàng, soạn thảo hợp đồng; theo dõi hàng về và giao hàng.
Nhập liệu các chứng từ kinh doanh phát sinh trong quá trình bán hàng vào hệ thống qua phần mềm ERP như chào giá, đơn hàng, đặt hàng (trung bình hơn 200 phiếu/ tháng).
Làm báo cáo qua phần mềm CRM các công việc giao tiếp với khách hàng và báo cáo trực tiếp đến Trưởng ban thư ký trong buổi họp ban thư ký hàng tuần.
Sắp xếp, tổ chức việc quản lý hồ sơ khách hàng (trung bình từ 15 – 30 khách hàng) bao gồm các thông tin liên quan trong hóa đơn xuất, các chứng từ riêng của mỗi khách hàng trong năm như: theo dõi hàng giao, hợp đồng, chi phí bảo hành, báo giá riêng.
Quản lý tài liệu, catalogue, bảng giá các sản phẩm của công ty đầy đủ, dễ tìm kiếm.
Đảm bảo công tác hiện diện, thăm gặp trực tiếp khách hàng định kỳ tối thiểu 4 lần/ tháng.
Tham gia cùng nhân viên kinh doanh trong các lần hiện diện trực tiếp ở nhà máy, trụ sở của khách hàng để đàm phán đơn hàng, xử lý sự cố, hoặc giao đơn hàng quan trọng.
Thể hiện sự hiệu quả và tính chính xác trong công việc hàng ngày bằng việc chắc chắn các diễn tiến kinh doanh đúng theo những yếu tố được ghi trên chứng từ giao dịch với khách hàng.
Bảo vệ lợi ích của công ty qua việc tuân thủ nghiêm túc các quy định nội bộ và đạo đức kinh doanh.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
Chủ động, nhạy bén trong công việc, có tính tự giác, học hỏi cao.
Có tinh thần, thái độ làm việc chuyên nghiệp, đúng giờ giấc, nỗ lực và quyết tâm cao. Có khả năng sắp xếp tốt thời gian và tài liệu, biết tổ chức ưu tiên công việc.
Biết cách phối hợp với đồng nghiệp trong các hoạt động nhóm để triển khai hoàn thiện công việc được giao.
Giao tiếp tốt, nắm bắt tâm lý, nhu cầu khách hàng.
Có tố chất của 1 người kinh doanh.
Có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng ERP, CRM là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH STD&D Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 8 triệu - 12 triệu (thoả thuận theo năng lực, kinh nghiệm) + Thưởng theo năng lực và không giới hạn
Thưởng tháng lương 13, thưởng lễ tết, thưởng năm theo năng suất làm việc, thưởng kinh doanh theo chính sách công ty.
Đãi ngộ tài chính và phi tài chính theo chính sách Công ty.
Được đào tạo bài bản: các khóa huấn luyện nội bộ, kỹ năng bán hàng, kỹ năng tiếp xúc và giao tiếp với khách hàng, kiến thức chuyên sâu về sản phẩm công nghiệp.
Tiếp xúc và sử dụng phần mềm ERP, CRM.
Nghỉ lễ, tết như quy định của nhà nước
Chương trình du lịch cùng toàn công ty vào giữa năm và cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STD&D

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 11B02 Cao Ốc Satra Đất Thành, 163 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

