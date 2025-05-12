Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MAPLELAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh

• Hỗ trợ bộ phận kinh doanh lập biên nhận cọc, giữ chỗ, và các chứng từ liên quan;

• Soạn thảo hợp đồng, chính sách, các văn bản của bộ phận kinh doanh theo chỉ đạo của BLĐ;

• Theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình hoạt động bán hàng của dự án mình phụ trách;

• Cập nhật tình trạng sản phẩm, giỏ hàng, giải quyết những vấn đề liên quan đến sản phẩm;

• Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho nhân viên kinh doanh và thúc đẩy bán hàng;

• Theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả kinh doanh cho các bộ phận liên quan; - Đầu mối liên hệ với Chủ đầu tư;

• Theo dõi, đối chiếu các khoản hoa hồng và thưởng cùng bộ phận Kế toán;

• Quản lý, lưu trữ dữ liệu/ tài liệu;

• Tham gia các event mở bán, sự kiện, Site tour của các dự án.

• Hỗ trợ công tác Site Tour cho dự án;

• Một số công việc phát sinh khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí sales admin BĐS.

• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, ...), lưu trữ và soạn thảo văn bản tốt.

• Kỹ năng Xử lý tình huống linh hoạt, chủ động và linh hoạt trong công việc.

• Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc tốt.

• Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MAPLELAND Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận cao theo năng lực + Hoa hồng hỗ trợ.

• Nghỉ phép năm theo quy định.

• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

• Thưởng tất cả các ngày lễ trong năm, sinh nhật cá nhân, hiếu, hỷ....

• Du lịch trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MAPLELAND

