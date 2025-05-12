Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Bất Động Sản Sgroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Bất Động Sản Sgroup
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 311M Đường H, P. An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Hỗ trợ cập nhật thông tin dự án cho các team Kinh doanh.
Xử Lý hồ sơ, hợp đồng, đối chiếu phí.
Lập báo cáo kinh doanh, cập nhật dữ liệu nội bộ.
Theo dõi đơn hàng, hỗ trợ quy trình mua hàng.
Tổng hợp báo cáo định kỳ, hỗ trợ vận hành hệ thống công ty.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm Admin hoặc Trợ lý Kinh Doanh trong lĩnh vực bất động sản.
Làm tốt các công việc: hồ sơ, đối chiếu phí, báo cáo, theo dõi KD
Thành thạo Word, Excel, Powerpoint
Tư duy logic, tinh thần trách nhiệm và cầu tiến cao
Ưu tiên: Tỉ Mỉ, Chi Tiết, Chịu Khó
Tại Công ty TNHH Bất Động Sản Sgroup Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Thưởng hiệu quả công việc rõ ràng
Cơ hội học hỏi, phát triển sự nghiệp lâu dài
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, thân thiện
Tham gia du lịch, team building, đào tạo kỹ năng mềm định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bất Động Sản Sgroup
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
