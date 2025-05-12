Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Bất Động Sản Sgroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 311M Đường H, P. An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Hỗ trợ cập nhật thông tin dự án cho các team Kinh doanh.

Xử Lý hồ sơ, hợp đồng, đối chiếu phí.

Lập báo cáo kinh doanh, cập nhật dữ liệu nội bộ.

Theo dõi đơn hàng, hỗ trợ quy trình mua hàng.

Tổng hợp báo cáo định kỳ, hỗ trợ vận hành hệ thống công ty.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm Admin hoặc Trợ lý Kinh Doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Làm tốt các công việc: hồ sơ, đối chiếu phí, báo cáo, theo dõi KD

Thành thạo Word, Excel, Powerpoint

Tư duy logic, tinh thần trách nhiệm và cầu tiến cao

Ưu tiên: Tỉ Mỉ, Chi Tiết, Chịu Khó

Tại Công ty TNHH Bất Động Sản Sgroup Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Thưởng hiệu quả công việc rõ ràng

Cơ hội học hỏi, phát triển sự nghiệp lâu dài

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, thân thiện

Tham gia du lịch, team building, đào tạo kỹ năng mềm định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bất Động Sản Sgroup

