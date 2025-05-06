Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Mức lương
20 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12F Times Square Tower, 57

- 69F Đ. Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 22 Triệu

Bàn bạc về ý tưởng sản phẩm với khách hàng;
Sắp xếp các cuộc họp;
Liên hệ với các nhà cung cấp (NCC) để làm sản phẩm mẫu → khách hàng chọn được sản phẩm mẫu thì bước vào giai đoạn sản xuất, trong lúc này thì sẽ phối hợp với khách hàng bên Nhật và NCC để xem sản phẩm mẫu đạt chất lượng hay không, sau đó tiến hàng đàm phán đến Hợp đồng (nếu có);
Sắp xếp hàng lên tàu để xuất khẩu đi nước ngoài;
Khi có khách hàng bên Nhật qua sẽ đón khách, cùng khách xuống nhà máy và hỗ trợ khách hàng trong suốt chuyến công tác
Biên/ phiên dịch

Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên, kỹ năng nói, viết và đọc tài liệu bằng tiếng Nhật tốt;
Tiếng Anh Toeic 450 trở lên, giao tiếp cơ bản
Làm việc giờ hành chính từ 08hh00 - 17h15 hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và chủ nhật
Khi có khách hàng tới làm việc và yêu cầu làm ngoài giờ thì sẽ được tính OT; OT được tính là thời gian làm việc
Có thể đi công tác trong ngày, cần di chuyển làm việc giữa văn phòng và nhà máy. Văn phòng tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, nhà máy ở KCN Long Hậu và Tiền Giang;
Khi làm việc tại nhà máy thì sẽ di chuyển bằng xe hơi của công ty. Dự kiến 70% làm việc tại nhà máy và 30% thời gian làm việc ở công ty.

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 20 gross
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, quy trình chuẩn đồng nghiệp thân thiện.
Tham gia BHXH, BHYT theo luật lao động
Thưởng lễ tết, Lương tháng 13
BHXH full lương
Thử việc 100% lương
Tham gia Bảo hiểm tai nạn
Được tham gia các khóa đào tạo tại nhà máy theo quy chuẩn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12A Núi Thành, Phường 13

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

