Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH Demax Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: T6 Hồng Lĩnh, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong các công việc hành chính: soạn thảo báo giá, hợp đồng, theo dõi đơn hàng.

Phối hợp với đội ngũ kinh doanh để chăm sóc khách hàng cũ, nhắc lịch bảo hành, hỗ trợ giải đáp thắc mắc.

Tổng hợp, cập nhật và báo cáo dữ liệu bán hàng hàng tuần/hàng tháng cho quản lý.

Chủ động tìm kiếm, liên hệ và phát triển khách hàng mới qua điện thoại, Zalo, email.

Giới thiệu, tư vấn, bán sản phẩm Khoá Thông Minh Demax và Bếp cho cửa hàng và khách hàng cá nhân.

Tìm kiếm thị trường, có thể đi công tác Tỉnh.

Chịu trách nhiệm chỉ tiêu doanh số Tháng/Quý/Năm được giao.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số lượng: 2 Nam - 2 Nữ

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên (ưu tiên các ngành Kinh doanh, Quản trị, Marketing, Điện tử...).

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng.

Giao tiếp tốt, năng động, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Có khả năng xử lý tốt công việc hành chính và chịu được áp lực doanh số.

Ưu tiên ứng viên có định hướng gắn bó lâu dài trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị thông minh.

Tại Công Ty TNHH Demax Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng kinh doanh và quy trình bán hàng chuyên nghiệp.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Nghỉ phép năm, du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty.

Lương tháng 13, thưởng doanh thu, thưởng lễ Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Demax Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin